Ventas en restaurantes registran caída de hasta un 25 por ciento

ISABEL AMPUDIA

Saltillo, Coah.- A comparación del año anterior, en este 2025 no registra crecimiento en sus ventas, mismas que principalmente en el mes de julio disminuyen hasta en un 25%.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC), Isidoro García Reyes, reveló que en el primer trimestre fue muy complicado, ya que hubo bajas y un crecimiento pues prácticamente cero, porque nada más lograron las metas comparadas al 2024.

“Nosotros siempre estamos buscando crecer entre un 5 a un 15%, dependiendo del restaurante y el tiempo que tenga operando. Entonces el primer trimestre no hubo crecimiento. En el segundo trimestre empezamos ya a tener un crecimiento de un 5%, pero ahorita en la parte de verano hay una baja definitivamente difícil de controlar porque muchas familias salen de la ciudad”, expuso.

Por lo anterior, detalló que hay bajas en el consumo aproximadamente de un 25%, sin embargo les han ayudado algunos factores en junio, porque prácticamente algunos ya estaban de vacaciones.

Añadió que tener el Festival del Cabrito, ademas que la autoridad municipal de Saltillo se ha llevado a algunos eventos plazas públicas y algunas colonias, lo cual les ha ayudado.

Añadió que en el tema de la Feria Saltillo, también se hicieron sinergias con algunos restaurantes, algunos de ellos agremiados a la CANIRAC, los cuales ahí estuvieron e incrementaron sus ventas.

“Lo que tenemos que hacer nosotros como restaurantes es también salirnos de la caja para empezarnos a mover como el tema de la Feria Saltillo, para no tener bajas tan fuertes como las que siempre hemos tenido. Pero definitivamente así como tenemos temporada alta como es en mayo y en lo que viene siendo Navidad, pues el tema de periodo vacacional de verano, pues para nosotros sí nos baja porque mucha familia sale de la ciudad”, concluyó.