Ven burocracia en aplicación de técnicas moleculares en instituciones de salud públicas

Las instituciones de salud públicas se han vuelto extremadamente burocráticas en la aplicación de técnicas moleculares, un método de laboratorio que se emplea para ayudar a identificar una enfermedad o planificar el tratamiento de la misma.

El doctor Rafael Arguello Astorga, inmunólogo clínico e investigador experto en biología molecular en La Laguna citó como ejemplo las pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) que se realizan en el sector de salud público y cuyos resultados tardan semanas o hasta meses, cuando en el medio privado, demoran algunas horas. “Es triste ver que las técnicas moleculares que dan mucha ayuda a los pacientes, a los médicos al establecer el diagnóstico, no se ofrezcan en la población como debiera, realmente estas técnicas, en específico la PCR tiene más de 40 años que se inventó y todavía los beneficios, pues no los vemos en la población”, expuso.

El médico consideró que se deben incrementar los Laboratorios públicos certificados en el país que se dedican a los métodos moleculares, pues ayudaría mucho para confirmar enfermedades como la tuberculosis, en cualquiera de sus modalidades: pulmonar, renal y neurológica.

“Yo conozco muy bien estas técnicas y yo le podría garantizar, porque así lo hacemos en el medio privado, que una prueba no debe tardar más de cuatro horas, es decir, una vez que recibe uno la muestra, en cuatro horas se debería tener el diagnóstico, pero esto de días, semanas y meses en entregar resultados se me hace verdaderamente... hay una palabra que usan los ingleses, lo utilizaría y no creo que tenga el mismo significado, es obsceno, es muy obsceno tener resultados de algo que se puede hacer en horas que los tengan en semanas o meses”, detalló.

Arguello Astorga comentó que todo lo anterior engloba carencia de infraestructura y recursos humanos especializados, pero sobre todo, falta de voluntad y/o decisión política. “Porque tampoco estamos hablando de infraestructura como para ir a la luna o cosas así, son tecnologías que pues cuestan a lo mejor menos de un millón de pesos, pero con eso puedes estar haciendo miles de pruebas por semana”, indicó.

Recordó que durante la pandemia por la Covid-19, hubo entre cinco y seis laboratorios de la Comarca Lagunera que tenían la certificación estatal para la realización de las pruebas de PCR para la detección de material genético del virus SARS-CoV-2.

También recordó que en la emergencia sanitaria, Coahuila solo contaba con un Laboratorio Estatal para pruebas moleculares y que en cuestión de semanas, se construyeron cinco Laboratorios de Biología Molecular en distintas regiones de la entidad. “Se pudieron haber construido, diez, veinte, treinta, entonces, realmente hay una limitante que no es ni científica, ni tecnológica, es una limitante totalmente de decisión política y de asesorarse”, sostuvo.

El investigador, dijo que la parte de centralizar las muestras genéticas tiene una lógica y que lo hacen en todo el mundo, sin embargo, comentó que la diferencia es que otros países como Estados Unidos lo resuelven rápidamente a través de sus laboratorios. “Centralizar no es malo, pero lo que vemos es que hay demasiada burocracia para una cosa que debiera ser fácilmente resolvible”, apuntó.

Agregó que la tardanza de los resultados, además de que habla de una total incompetencia por parte del servicio de salud público, genera una percepción de que los médicos o los profesionales de la salud, están utilizando tecnologías muy completas y de alto costo que solamente los grandes centros privados pueden hacer. Finalmente, dijo hay ocasiones en las que resulta más caro, tener hasta por veinte días a un paciente hospitalizado en espera de los resultados de una prueba molecular.