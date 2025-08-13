Van por regularización de lotes baldíos en Francisco I. Madero

Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Empezarán a notificar a los propietarios de lotes baldíos o construcciones deshabitadas para que procedan a la limpieza, así como a la colocación de barda o cerca de los mismos a fin de evitar que se sigan utilizando como tiraderos de basura o escombro, ya que también son sitios que podrían emplearse para cometer actos delictivos.

Lo anterior lo confirmó el secretario del Ayuntamiento, Héctor Hugo Espinoza Torres, quien dijo que, después de las tres notificaciones si el dueño no atiende el llamado, se procederá a la aplicación de la multa correspondiente y se evalúa si el municipio está en posibilidades de encargarse de la limpieza del predio, el cual se le cobrará al propietario.

Ese fue uno de los acuerdos que se tomó en el Consejo Municipal de Seguridad, el cual se realiza cada quince días, en el que participan representantes de la Policía Estatal, Municipal, Sedena, además de las autoridades locales y representantes de organismos locales.

El secretario del Ayuntamiento, mencionó que, para aplicar la medida, el personal del Departamento de Ecología, junto con Ejecución Fiscal y Catastro se encargaran de empezar realizar los recorridos para detectar las propiedades a fin de elaborar el padrón de los predios que se encuentran en esa circunstancia, para luego proceder la entrega de la primera notificación y si al tercera “invitación” no hay respuesta se procederá a la aplicación de la sanción.

“A veces hay tapias o predios a medio construir o en obra negra y a veces los usan, sobre todo para temas de drogadicción, pero también los terrenos baldíos que se convierten en tiraderos clandestinos de basura y escombro y en la reunión del Consejo de Seguridad se tomó el acuerdo de ir regularizando esa situación”, recalcó.


Con relación al tema de la inseguridad el funcionario indicó que, no es tan recurrente el que en los lugares deshabitados se registren delitos graves, aunque reconoció que si se utilizan como “guaridas” para el consumo de drogas, lo que si es una practica muy común es que se convierten en grandes depósitos de basura.


Con relación a las sanciones, el entrevistado mencionó que se aplicarían de acuerdo al Reglamento de Ecología, aunque no especificó la cantidad, pero afirmó que no serían elevadas, ya que la idea es no lastimar la economía de las personas, solamente que los dueños de esas propiedades se responsabilicen , ya que es un reclamo de los ciudadanos que viven cerca.


Expuso que hay varios puntos en donde se acentúa esa problemática entre ellos, el lugar conocido como; La Protexa, la cual esta se encuentra por las vías, en la colonia Solidaridad, donde existe un enorme pozo, en El Fresno también muy cerca de las vías.


“Ese es un reclamo de la sociedad, de que ponga atención en esos lugares se acumula la basura, hay roedores u otro tipo de animales, por la maleza y demás, por eso queremos invitar, avisarle a los dueños para que se hagan responsables, no se trata de una medida recaudatoria, no somos un gobierno recaudatorio, es un tema de cultura y también de seguridad”.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Francisco I. Madero Regularización Lotes baldíos

               


