Van por capacitación de personal para mejorar la atención y profesionalización del Transporte

En cumplimiento al compromiso de profesionalizar y mejorar el desempeño del personal de la Dirección de Transporte Público Municipal, la dependencia implementa capacitaciones y cursos de manera constante, adaptados a las necesidades identificadas en cada área.

Durante esta semana se llevó a cabo el curso denominado “Técnica de abordaje”, dirigido a los inspectores del área operativa.

César Alvarado Mendoza, director de la dependencia, explicó que los temas de capacitación se seleccionan con base a una evaluación interna, donde mediante reuniones de análisis, se determina los requerimientos específicos para fortalecer la labor diaria del personal .

Resaltó que el objetivo principal es que el personal actúe con criterio, cordialidad, prudencia, y siempre en apego a los reglamentos establecidos.

“Es importante que los inspectores puedan desempeñarse de manera pacífica y empática, sustentando los motivos de la supervisión con base en la ley, y realizando los procesos de forma segura y ordenada”.

El funcionario destacó que estas acciones van en función del compromiso de la Administración Municipal de elevar el nivel de profesionalización dentro de las áreas operativas y administrativas del municipio.

“Somos una oficina reguladora. Nuestro objetivo es ordenar el transporte y el servicio público en la ciudad, en este sentido, primero debemos transformarnos internamente para poder incidir de manera positiva en el comportamiento de los operadores y con ello, mejorar el servicio que reciben los ciudadanos ”.

Alvarado Mendoza destacó además que en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), los transportistas han sido capacitados en la adquisición de herramientas para actuar con criterio, prevenir conflictos y subsanar faltas de manera pacífica.