Van más de mil 800 connacionales retornados a México y apoyados en centro de atención en Coahuila

En lo que va del presente año, más de mil 800 migrantes mexicanos que han retornado al país, siendo atendidos a través del programa federal "México Te Abraza" en el municipio de San Juan de Sabinas, a través del cual se les ha brindado una tarjeta con un apoyo económico de dos mil pesos.

Américo Villarreal Santiago, delegado de la Secretaría de Bienestar en el estado de Coahuila, indicó que este programa se encuentra actualmente activo en la entidad, señalando que ha tenido un impacto relevante en la atención a los connacionales que cruzan por la frontera norte.

"El objetivo del mencionado programa es brindar un regreso digno, solidario y con acompañamiento institucional", puntualizó el funcionario federal.

Por lo que, en compromiso con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y con la población migrante, Villarreal Santiago ha encabezado el recibimiento de quienes llegan al Centro de Atención a Migrantes de Nueva Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas.

Se indicó que el recurso entregado tiene como finalidad apoyar en los gastos de traslado hacia sus lugares de origen o comunidades de destino, contribuyendo a que las y los migrantes puedan retomar su camino con seguridad y acompañamiento.

Además del apoyo económico, los connacionales reciben atención integral por parte de diversas instituciones federales como el IMSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la SEDATU, Finabien, entre otras.

"Estas dependencias trabajan en conjunto dentro del centro para ofrecer atención médica, orientación laboral, asesoría en vivienda y servicios financieros, todo bajo una sola estrategia que busca garantizar que nuestros hermanos migrantes sean recibidos con respeto, empatía y respaldo institucional", indicó Américo Villarreal.

Villarreal Santiago concluyó señalando que la dependencia a su cargo en Coahuila, reafirma su compromiso con una política social humana, que coloca al centro a quienes más lo necesitan, asegurando que su regreso a México sea una experiencia digna, segura y esperanzadora.