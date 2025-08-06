Coahuila AHMSA Monclova Ramos Arizpe Pemex Coahuila

Migrantes

Van más de mil 800 connacionales retornados a México y apoyados en centro de atención en Coahuila

Van más de mil 800 connacionales retornados a México y apoyados en centro de atención en Coahuila

Van más de mil 800 connacionales retornados a México y apoyados en centro de atención en Coahuila

RENÉ ARELLANO

En lo que va del presente año, más de mil 800 migrantes mexicanos que han retornado al país, siendo atendidos a través del programa federal "México Te Abraza" en el municipio de San Juan de Sabinas, a través del cual se les ha brindado una tarjeta con un apoyo económico de dos mil pesos.

Américo Villarreal Santiago, delegado de la Secretaría de Bienestar en el estado de Coahuila, indicó que este programa se encuentra actualmente activo en la entidad, señalando que ha tenido un impacto relevante en la atención a los connacionales que cruzan por la frontera norte.

"El objetivo del mencionado programa es brindar un regreso digno, solidario y con acompañamiento institucional", puntualizó el funcionario federal.

Por lo que, en compromiso con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y con la población migrante, Villarreal Santiago ha encabezado el recibimiento de quienes llegan al Centro de Atención a Migrantes de Nueva Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas.

Se indicó que el recurso entregado tiene como finalidad apoyar en los gastos de traslado hacia sus lugares de origen o comunidades de destino, contribuyendo a que las y los migrantes puedan retomar su camino con seguridad y acompañamiento.


Además del apoyo económico, los connacionales reciben atención integral por parte de diversas instituciones federales como el IMSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la SEDATU, Finabien, entre otras.


"Estas dependencias trabajan en conjunto dentro del centro para ofrecer atención médica, orientación laboral, asesoría en vivienda y servicios financieros, todo bajo una sola estrategia que busca garantizar que nuestros hermanos migrantes sean recibidos con respeto, empatía y respaldo institucional", indicó Américo Villarreal.


Villarreal Santiago concluyó señalando que la dependencia a su cargo en Coahuila, reafirma su compromiso con una política social humana, que coloca al centro a quienes más lo necesitan, asegurando que su regreso a México sea una experiencia digna, segura y esperanzadora.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Migrantes

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Van más de mil 800 connacionales retornados a México y apoyados en centro de atención en Coahuila


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404470

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx