Coahuila Piedras Negras Monclova Coahuila UAdeC AHMSA

Piedras Negras

Van dos empresas de Piedras Negras que han obtenido el distintivo que otorga la CDHEC

Van dos empresas de Piedras Negras que han obtenido el distintivo que otorga la CDHEC

Van dos empresas de Piedras Negras que han obtenido el distintivo que otorga la CDHEC

RENÉ ARELLANO

Personal de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), con sede en Piedras Negras, está realizando visitas a empresas y negocios de la ciudad para verificar el trato a la ciudadanía y el cumplimiento de ciertos parámetros de respeto a los derechos humanos y otorgarles un distintivo.

Hasta el momento, suman dos las empresas instaladas en Piedras Negras, las que han obtenido dicho distintivo, se trata de: Lear y la agencia de autos Suzuki.

Manuel Issac López Soto, titular de la mencionada instancia, detalló que, para ello, se envía un enlace con un cuestionario conformado por alrededor de 99 preguntas sobre siete ejes, con la finalidad de verificar el respeto a los derechos humanos, tanto hacia los trabajadores como a los usuarios del negocio.

Precisó que, una vez respondido el cuestionario, se realiza una valoración y se solicitan las evidencias correspondientes. Cuando se cumple con todos los requisitos, el presidente de la comisión entrega el distintivo en un evento programado posteriormente.

Indicó que se otorga una placa que se coloca en la entrada del negocio y, después de un año, se vuelve a verificar que se sigan cumpliendo las condiciones de respeto a los derechos humanos para que puedan continuar disfrutando de dicho distintivo que otorga la CDHEC.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Piedras Negras

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Van dos empresas de Piedras Negras que han obtenido el distintivo que otorga la CDHEC


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406504

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx