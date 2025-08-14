Van dos empresas de Piedras Negras que han obtenido el distintivo que otorga la CDHEC

Personal de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), con sede en Piedras Negras, está realizando visitas a empresas y negocios de la ciudad para verificar el trato a la ciudadanía y el cumplimiento de ciertos parámetros de respeto a los derechos humanos y otorgarles un distintivo.

Hasta el momento, suman dos las empresas instaladas en Piedras Negras, las que han obtenido dicho distintivo, se trata de: Lear y la agencia de autos Suzuki.

Manuel Issac López Soto, titular de la mencionada instancia, detalló que, para ello, se envía un enlace con un cuestionario conformado por alrededor de 99 preguntas sobre siete ejes, con la finalidad de verificar el respeto a los derechos humanos, tanto hacia los trabajadores como a los usuarios del negocio.

Precisó que, una vez respondido el cuestionario, se realiza una valoración y se solicitan las evidencias correspondientes. Cuando se cumple con todos los requisitos, el presidente de la comisión entrega el distintivo en un evento programado posteriormente.

Indicó que se otorga una placa que se coloca en la entrada del negocio y, después de un año, se vuelve a verificar que se sigan cumpliendo las condiciones de respeto a los derechos humanos para que puedan continuar disfrutando de dicho distintivo que otorga la CDHEC.