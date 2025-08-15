UTRCC gradúa 312 profesionistas listos para el sector productivo

La Universidad Tecnológica de la Región Centro (UTRC) entregó este viernes 312 nuevos profesionistas, listos para integrarse al sector productivo en distintas áreas de especialidad.

El rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés destacó que los egresados corresponden a carreras de licenciatura en desarrollo de negocios, energías renovables, mecatrónica, procesos, sistemas productivos, mantenimiento industrial, química y tecnologías ambientales.

Subrayó que la mayoría de los recién graduados ya están vinculados al sector laboral, gracias al sistema de estadías implementado en el último cuatrimestre de la carrera.

Este esquema permite que, en lugar de cursar en aulas, los estudiantes realicen prácticas profesionales directamente en empresas, demostrando conocimientos, habilidades y competencias adquiridas durante su formación académica.

De acuerdo con Oyervides Valdés, más del setenta por ciento de los egresados logra colocarse en el mercado laboral en un periodo menor a seis meses.

La ceremonia de graduación se realizó en el marco del cierre del ciclo escolar 2024-2025, con la presencia de autoridades educativas, familiares y representantes del sector industrial.

Alta demanda para el ciclo escolar 2025-2026

El rector informó que para el próximo ciclo escolar han registrado mil doscientos aspirantes, y este viernes se aplicó el último examen de admisión programado para nuevo ingreso.

Con base en los resultados preliminares, se estima que entre ochocientos y mil estudiantes se incorporarán a la UTRC en el periodo 2025-2026, fortaleciendo su matrícula.

Oyervides Valdés agradeció la cobertura de los medios y reiteró el compromiso institucional de continuar formando profesionistas que respondan a las necesidades del sector productivo de la región Centro.

Mencionó que las carreras ofertadas mantienen estrecha vinculación con empresas locales y nacionales, asegurando que los estudiantes adquieran experiencia práctica y contacto directo con las demandas del mercado laboral.

Compromiso con la empleabilidad y el desarrollo regional

La UTRC ha consolidado una tasa de colocación de egresados por encima del promedio nacional, gracias a sus programas enfocados en empleabilidad y pertinencia académica.

La vinculación estratégica con industrias de manufactura, energía, medio ambiente y servicios ha permitido que los estudiantes cuenten con oportunidades reales de contratación inmediata tras su egreso.

El rector enfatizó que este modelo educativo dual contribuye al desarrollo económico de la Región Centro de Coahuila, al aportar talento calificado a empresas estratégicas.

Finalmente, exhortó a los nuevos profesionistas a continuar capacitándose, mantener una actitud proactiva y representar con orgullo a la Universidad Tecnológica de la Región Centro en cualquier ámbito profesional.