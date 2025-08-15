Coahuila Piedras Negras Monclova Coahuila AHMSA GOBIERNO DE COAHUILA

UTRC

UTRCC gradúa 312 profesionistas listos para el sector productivo

UTRCC gradúa 312 profesionistas listos para el sector productivo

UTRCC gradúa 312 profesionistas listos para el sector productivo

SERGIO RODRÍGUEZ

La Universidad Tecnológica de la Región Centro (UTRC) entregó este viernes 312 nuevos profesionistas, listos para integrarse al sector productivo en distintas áreas de especialidad.

El rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés destacó que los egresados corresponden a carreras de licenciatura en desarrollo de negocios, energías renovables, mecatrónica, procesos, sistemas productivos, mantenimiento industrial, química y tecnologías ambientales.

Subrayó que la mayoría de los recién graduados ya están vinculados al sector laboral, gracias al sistema de estadías implementado en el último cuatrimestre de la carrera.

Este esquema permite que, en lugar de cursar en aulas, los estudiantes realicen prácticas profesionales directamente en empresas, demostrando conocimientos, habilidades y competencias adquiridas durante su formación académica.

De acuerdo con Oyervides Valdés, más del setenta por ciento de los egresados logra colocarse en el mercado laboral en un periodo menor a seis meses.


La ceremonia de graduación se realizó en el marco del cierre del ciclo escolar 2024-2025, con la presencia de autoridades educativas, familiares y representantes del sector industrial.


Alta demanda para el ciclo escolar 2025-2026


El rector informó que para el próximo ciclo escolar han registrado mil doscientos aspirantes, y este viernes se aplicó el último examen de admisión programado para nuevo ingreso.


Con base en los resultados preliminares, se estima que entre ochocientos y mil estudiantes se incorporarán a la UTRC en el periodo 2025-2026, fortaleciendo su matrícula.


Oyervides Valdés agradeció la cobertura de los medios y reiteró el compromiso institucional de continuar formando profesionistas que respondan a las necesidades del sector productivo de la región Centro.


Mencionó que las carreras ofertadas mantienen estrecha vinculación con empresas locales y nacionales, asegurando que los estudiantes adquieran experiencia práctica y contacto directo con las demandas del mercado laboral.


Compromiso con la empleabilidad y el desarrollo regional


La UTRC ha consolidado una tasa de colocación de egresados por encima del promedio nacional, gracias a sus programas enfocados en empleabilidad y pertinencia académica.


La vinculación estratégica con industrias de manufactura, energía, medio ambiente y servicios ha permitido que los estudiantes cuenten con oportunidades reales de contratación inmediata tras su egreso.


El rector enfatizó que este modelo educativo dual contribuye al desarrollo económico de la Región Centro de Coahuila, al aportar talento calificado a empresas estratégicas.


Finalmente, exhortó a los nuevos profesionistas a continuar capacitándose, mantener una actitud proactiva y representar con orgullo a la Universidad Tecnológica de la Región Centro en cualquier ámbito profesional.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: UTRC

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
UTRCC gradúa 312 profesionistas listos para el sector productivo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406722

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx