Urge reactivación económica en Región Centro y Carbonifera del estado

Urge que se reactive la economía tanto de la Zona Centro como de la de la Región Carbonífera, tras el cierre de varias empresas y con ello el despido de sus trabajadores, afirmó la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares.

Por lo anterior, precisó que se empiece a trabajar y a ver de verdad, de qué manera va a traer beneficios sobre todo para los empresarios, pues desde hace varios años han sufrido un fuerte golpe económico.

Recordó que está el caso de la caída de AHMSA y con ello la de muchos proveedores de la Región Carbonífera y del Centro, donde tantos trabajadores tuvieron que migrar a muchos lugares.

Añadió que en Sabinas, está también el caso de mil 200 empleos que se perdieron en Trinity.

“Es una situación realmente urgente la reactivación económica tanto de la Zona Centro como de la Región Carbonífera. Se puede palpar, se puede ver, y yo creo que tenemos una gran esperanza”, señaló.

Destacó que se requieren inversiones, pero también ver qué pueden ofrecer, y una de las situaciones estratégicas, es que están a media de la frontera.