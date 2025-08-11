Unión Laguna logra la faena en Tijuana

onathan Villar tuvo inspirada noche de dos cuadrangulares en respaldo a una sólida apertura de Grant Gavin, para impulsar a los Algodoneros del Unión Laguna a vencer anoche a los Toros de Tijuana con pizarra de 4 carreras a 2, en el Toros Mobil Park, de Tijuana, para así empatar a un triunfo por bando la serie de playoffs.

Tal y como ha sucedido en los dos años anteriores, la serie regresa a Torreón igualada a un triunfo para cada equipo, con los Guindas en la intención de ganar sus tres duelos en casa, para finiquitar el compromiso. Esta serie es la única que está empatada en la Zona Norte, pues Charros de Jalisco tiene ventaja de 2 juegos por 0 sobre Sultanes de Monterrey, y Acereros de Monclova lidera sobre los Tecolotes de los Dos Laredos.

LE PEGAN A GERMÁN

Grant Gavin y el dominicano Domingo Germán establecieron un buen duelo de pitcheo durante el amanecer del juego, aunque la ofensiva de los Algodoneros sorprendió al abridor local para hacerle una carrera durante el segundo inning. Jonathan Schoop abrió el episodio con el primer imparable del juego para los Algodoneros, al depositar la bola en el jardín central, se fue hasta la tercera base luego de un sencillo de Drew Lugbauer hacia el prado de la derecha y aunque Adrián Tovalín se ponchó para el primer out, Hendrick Clementina roleteó al campo corto, donde Jack Mayfield titubeó al realizar el fildeo, aunque lograron sacar en segunda base a Lugbauer, Clementina llegó a salvo a la inicial y eso lo aprovechó Schoop para timbrar la carrera "de la quiniela".

Ahí empezó la seguidilla de Laguna anotando una carrera en cada inning, pues en el tercer episodio apareció Jonathan Villar para conectar un cañonazo por todo el jardín derecho, su primer cuadrangular de la noche puso el juego 2 por 0, mientras que en la cuarta entrada, fue Tovalín el que la parqueó por el derecho, una poderosa línea que ratifica a Adrián como "profeta en su tierra". Todavía en la apertura del quinto rollo, el quisqueyano Villar conectó su segundo bambinazo del juego, ante el primer pitcheo de su tercer turno contra su paisano Germán, puso el score 4 por 0.

Mientras los cañones Guindas tronaban, Grant Gavin cumplía con una excelente salida, trabajando con sus rectas bien colocadas, pero también con pitcheos rompientes y cambios de velocidad, para colgar cuatro argollas en la pizarra, hasta que en el cierre del quinto rollo, lo sorprendió el cubano Rangel Ravelo y le pegó cuadrangular solitario por todo el jardín central. Ese fue el único daño que permitió Gavin, quien consiguió su primera victoria en playoffs de LMB.

UN POCO DE DRAMA

Los relevistas de ambos equipos entraron en acción y mostraron su calidad: Daniel Zamora, Roel Ramírez, José Álvarez, Silvino Bracho y José Hernández lanzaron con efectividad para los Astados y no permitieron más carreras de los visitantes, mientras que Nick Snyder, Thomas McIllraith y Fernando Abad colgaron una argolla cada quien, para dejar todo en manos del taponero Yoan López. "El Asere" se metió en problemas, regaló una base por bolas y le dieron dos imparables dentro del cuadro para que los Toros se acercaran 4 por 2, pero Oscar Robles mandó a Tomás Telis a tocar la bola y con sacrificio entregó el primer out, se creció entonces Yoan y ponchó a Ismael Alcántara y dominó a Alonso Gaitán con rola por la primera base para terminar el juego, apuntarse el salvamento y empatar la serie.

Domingo Germán perdió el encuentro al lanzar 4 entradas y 2 tercios de 5 hits y 4 carreras, 3 de los hits fueron jonrones.

Los equipos viajarán durante este lunes, para mañana reanudar la serie, en el Estadio de la Revolución, donde están asegurados los juegos de martes, miércoles y jueves.