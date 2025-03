Unión Laguna: Año de revancha para pitcher Braden Webb

Ha comenzado la segunda semana de la pretemporada para los Algodoneros del Unión Laguna, quienes se mantienen en el trabajo diario en el Estadio de la Revolución, donde ayer se observó un nutrido grupo de peloteros, a disposición del mánager José Molina.

TRES GRUPOS

La práctica matutina de ayer se dividió en tres grupos: lanzadores, receptores y jugadores de posición; comenzó con la tradicional oración, para continuar con el “stretch” o calentamiento bajo las órdenes de los trainers, Gherson Esqueda, Kevin López y Beto García Castañeda.

La novedad de este miércoles en el campamento Guinda, fue el curazoleño Darren Seferina, quien buscará ganarse un lugar en el roster y ayer trabajó junto a los peloteros que cubren infield y outfield, quienes soltaron brazo, practicaron toque de bola y realizaron la práctica de bateo, en la que ya tomó parte también el estadounidense Josh Stowers, mientras que su compatriota, Frank Schwindel, lució al disparar algunos bombazos por el jardín izquierdo, mostrando así el poder que carga en las canillas.

Los receptores siguen con la tremenda exigencia del coach Alfredo “Tyson” Meza, quien instruye a sus pupilos en la repetición de la técnica para tomar los diferentes lanzamientos, bloquear los pitcheos al suelo y recibir tiros desde el infield. Por su parte, la larga fila de pitchers también tuvo su exigencia fuerte, con carreras de resistencia y velocidad, así como la reacción ante situaciones de juego, como roletazos para tirar a cualquiera de las almohadillas e incluso en home, por lo que corrieron buena cantidad de metros, vigilados por el coach de pitcheo, el cubano Jesús Manso, y el coach de bullpen, el zurdo Arturo Ruiz.

El equipo volverá a entrenar esta mañana en el Estadio de la Revolución, para continuar con su preparación rumbo a la campaña 2025 de la LMB.

WEBB, COMPROMETIDO

El lanzador estadounidense Braden Webb es uno de los que llegó desde el día uno del campamento a Torreón, pues dice ser consciente de que necesita mejorar sus números para este 2025:“El año pasado no llegué temprano al campamento y no fue la temporada que yo quería, este año sentí que debía llegar temprano, mostrar mi dedicación a esta organización y lo mucho que significa para mí.

Trabajo con mis receptores y compañeros para tratar de ser un mejor líder este año en el cuerpo de lanzadores”, mencionó el nativo de Oklahoma.

El pitcher derecho comentó que no hay nada por decir a los aficionados en esta pretemporada sino hasta que llegue el momento de hablar en el terreno de juego con buenas actuaciones: “La verdad es que no tengo nada que decir a la afición, agacharé la cabeza y trabajaré para hablar con mis actuaciones en el campo y no con mi boca. He estado trabajando en mis lanzamientos y enfocado en lanzar el primer strike y no la cuarta bola”.

Fiel a su estilo divertido, Webb señaló que durante los primeros días de pretemporada se ha sentido “Adolorido”, debido al arduo trabajo ordenado por Jesús Manso.