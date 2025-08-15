Una velada gastronómica

Hace unos días, un reconocido restaurante del centro de la ciudad ofreció un evento especial de cata y maridaje. Los asistentes disfrutaron de una noche donde el vino fue el protagonista, acompañado por un exquisito menú de tres tiempos que incluyó una fresca ensalada de arúgula, deliciosos ravioles y una decadente trufa de chocolate.

El ambiente íntimo y sofisticado permitió que los comensales brindaran por una experiencia culinaria memorable, marcando una noche llena de sabores y buena compañía.