Nosotros Eventos columnas Sociales

Una mañana de mimos

El Siglo de Torreón / Enrique Castruita

El Siglo de Torreón / Enrique Castruita

Hace unos días, un acogedor cafecito sobre la Juárez abrió sus puertas para consentir a los reyes y reinas peludos del hogar, perrijos y gathijos. La cita fue un festín de sabores especialmente pensados para ellos, cupcakes de carne con espinaca, pollo con zanahoria y plátano con manzana, gelatina de pollo con cúrcuma, y helados tipo doggelato y paletas de pollo con zanahoria, hígado con papa o plátano con crema de cacahuate. Pero no solo los peludos disfrutaron, sus dueños también se dieron un festín con los deliciosos alimentos que ahí se ofrecieron. Una deliciosa mañana dedicada a quienes llenan de amor, patitas y ronroneos la vida.

Leer más de Nosotros

Síguenos en Google News

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Nosotros

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

El Siglo de Torreón / Enrique Castruita

Clasificados

ID: 2405163

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx