Una mañana de mimos

Hace unos días, un acogedor cafecito sobre la Juárez abrió sus puertas para consentir a los reyes y reinas peludos del hogar, perrijos y gathijos. La cita fue un festín de sabores especialmente pensados para ellos, cupcakes de carne con espinaca, pollo con zanahoria y plátano con manzana, gelatina de pollo con cúrcuma, y helados tipo doggelato y paletas de pollo con zanahoria, hígado con papa o plátano con crema de cacahuate. Pero no solo los peludos disfrutaron, sus dueños también se dieron un festín con los deliciosos alimentos que ahí se ofrecieron. Una deliciosa mañana dedicada a quienes llenan de amor, patitas y ronroneos la vida.