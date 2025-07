Una irresponsabilidad hizo que perdiera la vida un ciudadano, no permitan que ustedes sean los siguientes: alcalde de Piedras Negras

Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, expresó su dolor y envió su más sentido pésame a la familia del ciudadano que perdió la vida durante la noche del lunes; luego que su automóvil fue arrastrado por la corriente en el arroyo primavera, tras la fuerte lluvia que se registró.

Manifestó su solidaridad y respeto a la familia de la persona que perdió la vida, señalando que es un hecho que les duele como administración y como ciudad; aunque estableció que fue una irresponsabilidad la que cobró la vida de quien ha sido identificado como un catedrático universitario.

Lo anterior, tras reconocer la labor de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Piedras Negras, señalando que estuvo presente en los trabajos de rescate del ciudadano que perdió la vida; detallando que informaron y cerraron la vialidad donde el ciudadano intento cruzar; aunque indicó que a veces se les hace fácil.

El alcalde de Piedras Negras refirió que la persona fallecida, era una persona conocida, docente, que tenía entendido que venía de dar clases en una universidad; además de referir que nadie estamos exentos, señalando que dicha persona de edad avanzada, que conoce la ciudad; aunque indicó que era la primera vez que transitaba por esa calle.

“El mensaje es que no nos confíenos, no nos confíenos, demosle la vuelta, siempre hay alguna manera de llegar, de una manera u otra. No transitemos por los arroyos, lo que está construido está construido, no podemos hacer nada; las colonias que se inundan se van a inundar, desafortunadamente hay muy poco que podamos hacer, para evitar este tipo de inundaciones, son arroyos naturales”, indicó Carlos Jacobo Rodríguez.