Un trágico accidente pone fin a la vida de Miss Rusia 2017
La noticia del fallecimiento de Kseniya Alexandrova, coronada Miss Rusia en 2017, ha conmocionado al mundo del espectáculo.
Con tan solo 30 años y a pocos meses de su boda, la joven modelo y psicóloga perdió la vida en un trágico accidente automovilístico.
El inesperado desencadenante
Kseniya Alexandrova viajaba con su esposo cuando chocaron contra un alce en la región Tver el 5 de julio, fue hospitalizada por varias semanas, ya que el incidente le provocó una lesión craneoencefálica abierta.
Posteriormente fue trasladada a Moscú al Instituto de Investigación de Atención de Emergencias Sklifosovsky, donde estuvo en coma profundo, del cual despertó con el paso del tiempo, sin embargo, de acuerdo con su esposo, su estado empeoró y cayó en coma de nuevo.
El 11 de agosto le diagnosticaron meningitis, la cual empeoró hasta convertirse en una sepsis sanguínea, al día siguiente la modelo rusa falleció.
Un futuro prometedor truncado
Kseniya Alexandrova no solo era reconocida por su belleza, sino también por su inteligencia y dedicación, tras ganar el certamen Miss Rusia, se había convertido en una figura pública muy querida en su país.
Era psicóloga de profesión, su carrera estaba en ascenso y disfrutaba de la vida con su esposo, quien sobrevivió al accidente.
La comunidad de Miss Universo y sus seguidores lamentan la pérdida de una joven prometedora, cuyo futuro brillante se vio truncado de forma prematura e inesperada.