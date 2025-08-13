Fallece Nobuo Yamada, cantante de Los Caballeros del Zodiaco

Nobuo Yamada, conocido también como NoB, falleció el pasado 9 de agosto a las 13:39 horas en Japón, informó su agencia Mojost.

Yamada es reconocido en el mundo de la música y en el anime, su canción "Pegasus Fantasy" el tema de apertura de la icónica serie "Los Caballeros del Zodiaco", es parte esencial del reconocido anime que ha sido visto por generaciones.

¿Quién era el cantante Nobuo Yamada?

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Nobuo debutó como vocalista de MAKE - UP, desde entonces participó de forma activa en diferentes proyectos musicales y giras en todo el mundo.

Yamada falleció a los 61 años, nació el 20 de enero de 1964, además de su canción "Pegasus Fantasy" se compuso a diversas canciones de anime y de héroes con efectos especiales, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas musicalmente en las series animadas japonesas.

En 2017 fue diagnosticado con cáncer de estómago, el diagnóstico de los doctores no fue nada alentador, solo le daban cinco años de vida, pese a todo pronóstico Yamada vivió 8 años más y durante ese tiempo no dejó de realizar presentaciones y giras con la energía y dedicación que tanto le caracterizaba.

Despedida y funeral

De acuerdo con el mismo Obituario de Mojost, el funeral se llevó a cabo de manera privada, además de que se pide consideración con la familia y la abstinencia de visitar su domicilio para realizar entrevistas o situaciones similares.

Por último se anunció que se celebrará una fiesta de despedida para los fans, pero poco a poco se compartirá más información.