Un tabarete lleno de asqueles

Si usted se comió un lonche en un tabarete donde había asqueles, cualquiera lo felicitaría por haber ingerido tan sabrosa comida en un establecimiento popular, aunque tuviera una pequeña plaga de formicoideas.

Hay palabras o expresiones que tienen un determinado significado no en todo el mundo de habla hispana, sino solamente en una región delimitada, a veces amplia, como los americanismos o los argentinismos, cuyos nombres nos dice dónde se usan con un significado específico.

Pero también existen los micro-regionalismos, que son los mismos que los anteriores, pero en un nivel mucho más restringido, es decir, son las palabras que se utilizan o tienen un significado específico en una parte muy pequeña del mundo de habla hispana, como por ejemplo, en la Comarca Lagunera.

Aquí entre todos nosotros, y nada más entre los que poblamos esta amada región de México llamada La Laguna, encontramos la palabra tabarete, que no he hallado en los diccionarios de lengua española, pero además, cuando articulo esta palabra en una ciudad no muy alejada de Torreón, Gómez, Lerdo o municipios circunvecinos, nadie, o muy poca gente la entiende.

Los laguneros sabemos que tabarete es lo que en otras partes de México se conoce como estanquillo, es decir, es algo así como una cabaña, generalmente hecha de madera o lámina, que aloja a un comercio, claro, con su comerciante adentro de él.

Este micro - regionalismo está tan arraigado en nuestra población que hasta el periódico El Siglo de Torreón, en los años cincuenta pugnaba por la destabaretización de la ciudad, palabra que todos los laguneros entendíamos sin dificultad, aunque en otras latitudes,no siempremuy lejanas, ignoraban lo que significaba.

Hasta ahora no he podido documentar el uso de esta palabra fuera de la región lagunera, y ni siquiera he podido dar con su etimología, pues al carecer de documentación antigua, es imposible dar con su origen. Ojalá algún entendido en las lides de la filología nos ilustre sobre esta voz, que a algunos laguneros (inclúyame por favor) les parece maravillosa. Aquí tenemos un ejemplo de micro - regionalismo muy, pero muy lagunero.

Además, nosotros designamos a las pequeñas hormigas, las más pequeñas de todas y de color negro, como asqueles, palabra también extraña en muchas partes de México y de otras naciones de habla hispana.

A estos pequeñísimos animales negros la demás gente los conoce como hormigas, u hormiguitas, pero no tienen distinción de especie como nosotros lo hacemos con la palabra asquel.

Otra palabra de esta naturaleza, que últimamente no he oído, es Cartera, para designar a un trozo de lámina, por ejemplo una placa de automóvil o una hoja metálica que utilizan para colocar encima de ella las piezas de pan para ser horneadas. Eso es (o era) una cartera. De hecho esta palabra con el significado anotado era propia del medio rural lagunero y se oía con esa connotación hace ya un buen tiempo, por lo que ahora supongo que, además de un micro-regionalismo, se está convirtiendo en arcaísmo. En cambio, en el medio urbano y en otras partes del mundo, cartera significaba, y lo sigue haciendo, billetera, u objeto para guardar los billetes, credenciales y otras cosas pequeñas que puedan caber ahí.

Y podemos seguir con la palabra lonche, ese alimento sabroso que está hecho de pan francés y algún guiso, queso, aguacate, carne adobada o cierto tipo de las llamadas carnes frías. En otras latitudes a estas sabrosuras les llaman tortas, pero para nosotros, esa voz se refiere a un platillo cocinado en forma redonda y aplanada, como la torta de huevo, llamada tortilla en España y otros países.

El lonche entre nosotros no es exactamente igual a las tortas que se acostumbran en el centro y sur de la república, pues allá elaboran las tortas con bolillo o telera, lo que les da identidad distinta. Los lonches son exclusivos de la Comarca Lagunera, ya que solamente aquí se produce el pan francés, orgullosamente patrimonio gastronómico de La Laguna.

En todas las regiones se dan las palabras exclusivas de la gente que las habita, aunque eso se va perdiendo por la globalización en el lenguaje que propiciaron la televisión y el internet, entre otros medios de comunicación globales, o por lo menos muy amplios.