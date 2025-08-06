Policiaca Accidentes Viales Fallecimientos Policiaca Incendios Torreón

Un motociclista sin vida y otro más grave, luego de protagonizar un doble accidente

ISABEL AMPUDIA

Este miércoles un joven motociclista perdió la vida, y otro se debate entre la vida y la muerte, luego de protagonizar un doble accidente en la Carretera Estatal 105, en el municipio de Saltillo.

Se trata de José Alejandro de 20 años de edad, quien conducía una motocicleta acompañado por su primo Ángel Antonio, los cuales se dirigían a su hogar ubicado en el ejido San Blas.

Al arribar al kilómetro 25+400, en el entronque Morelos - Saltillo - Parras de la Fuente, en Derramadero, intentaron rebasar a un transporte de personal de la línea Setteppi conducido por Oscar de 28 años de edad con dirección al poniente, sin embargo se impactaron con la defensa trasera del lado izquierdo de la unidad.

Posteriormente, al salir proyectados contra el pavimento en el sentido contrario, una vagoneta de transporte de personal de la empresa Bachoco, conducida por Alejandro de 57 años de edad, no pudo evitar arrollar a los dos jóvenes.

Ambos, quedaron lesiones visibles sobre el pavimento, por lo que los conductores implicaron pidieron ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar como primer respondiente elementos de la Policía Municipal Estación Derramadero.


Minutos después, también se dieron cita paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo Estación Derramadero, quienes confirmaron el deceso de José Alejandro; mientras que su primo Ángel Antonio, al presentar graves lesiones, fue trasladado en código rojo al Hospital General de Saltillo.


Tras los hechos, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estadio acudió al sitio para llevar a cabo los peritajes correspondientes así como recolección de indicios, por que se cerró la circulación en ambos sentidos.


Ambos conductores fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal una vez que concluyan las investigaciones; mientras que las tres unidades implicadas fueron trasladadas al corralón.


El cuerpo de hoy occiso se trasladó a las instalaciones del SEMEFO para practicarle la necropsia de ley, a fin de determinar las causas exactas de su muerte.


               
               


               

               
               

               
               
               
