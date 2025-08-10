Coahuila Coahuila Saltillo Gobierno de Coahuila PODER JUDICIAL Monclova

Un éxito la carrera Coahuila 1000: Fidel Villanueva

SERGIO RODRÍGUEZ

La Coahuila 1000, en su edición número 15, culminó en Monclova con gran éxito, generando una importante derrama económica y posicionando a la ciudad en el turismo deportivo internacional.

Fidel Villanueva, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Torreón, expresó satisfacción por la competencia y resaltó el trabajo coordinado entre autoridades y sector privado.

La Cámara de Comercio con residencia en la Perla de La Laguna es la creadora y organizadora de este rally, que se ha convertido en un referente nacional e internacional en carreras con alto grado de dificultar pero de las más seguras en un semi desierto.

Indicó que la llegada de la carrera off-road a Monclova fue posible gracias a la gestión de la Secretaría de Turismo de Coahuila, que encabeza Cristina Amezcua, lo que marcó un hecho histórico para la ciudad.

Villanueva precisó que los hoteles reportaron ocupación total durante el fin de semana, debido a la llegada de competidores y visitantes provenientes varias regiones de México, de Estados Unidos, Brasil y Alemania.


Destacó que esta es la primera ocasión que la meta de la Coahuila 1000 se ubica en Monclova, y dijo que probablemente se repita en futuras ediciones del evento.


El dirigente empresarial subrayó que la seguridad y el buen estado de la ruta fueron clave para que los participantes recorrieran sin contratiempos el trayecto marcado.


Evento con impacto en turismo y economía


Villanueva enfatizó que esta competencia, además de atraer turismo, refuerza la posición de Torreón en la materia y fomenta la proyección de Monclova como sede de eventos deportivos de talla nacional e internacional.


Agradeció las atenciones brindadas por el gobierno municipal, estatal y la comunidad local, que se sumaron para hacer de la carrera una verdadera fiesta deportiva.


Reiteró que la Coahuila 1000 es un ejemplo de cómo el turismo deportivo puede fortalecer la economía y al mismo tiempo promover la imagen positiva de la región.


El presidente de Canaco Servytur de Torreón explicó que el trabajo en equipo entre organizadores, autoridades y prestadores de servicios fue fundamental para garantizar el éxito de la competencia.


Monclova se proyecta como sede de alto rendimiento


Villanueva destacó que el ambiente en la ciudad fue de entusiasmo y hospitalidad, factores que, aseguró, motivarán el posible regreso de la carrera en próximos años.


Indicó que actividades como la Coahuila 1000 atraen un turismo con alto poder adquisitivo, lo que beneficia directamente a restaurantes, hoteles, comercios y prestadores de servicios turísticos en general.


Agregó que la edición 15 del evento reunió a pilotos de gran nivel, lo que incrementa el atractivo para patrocinadores y refuerza la competitividad de la carrera en el ámbito global.


Concluyó que Monclova está lista para recibir de nuevo este evento, como un destino para actividades de aventura y alto rendimiento en Coahuila.


               
               


               

               
               

               
               
               
