Un crítico de alma cinéfila

Estuvo en la última edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde, junto a Müge Turan (Turquía) y Giancarlo Fernández (Perú) fue jurado como miembro de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) y mentor en el programa de Talents Guadalajara. El uruguayo Diego Faraone considera que la primera mirada hacia una película debe ser completamente inocente y desea nunca perder ese candor. Aunque la experiencia siempre advierte y pone en alerta el ojo, más cuando lo que se muestra en pantalla carece de calidad.

"La mirada crítica sale sola, pero en una segunda mirada es cuando empieza el análisis profundo. Yo preferiría tener siempre la inocencia del espectador normal. Entonces, claro, capaz que la mirada crítica surge posterior; durante (la cinta) no me gusta estar diciendo: '¡Ah! Mirá el montaje, plano a contra plano...'.Y si lo estoy haciendo, quiere decir quizá que la película es falsa, porque no estoy realmente compenetrado en la historia".

Recuerda a la perfección su flechazo con el cine. "Es una linda pregunta", lo confiesa desde un café de la colonia Arcos Vallarta, tras ver una función de documentales iberoamericanos en el Centro Magno de Guadalajara. Tenía seis o siete años cuando un amigo compró un reproductor de VHS y lo invitó a ver una película. En el televisor aparecieron los fotogramas de Indiana Jones y el Templo de la Perdición (1984), dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford. Aquellas imágenes, llenas de aventura y crudeza, lo emocionaron al grado de gestar su cinefilia.

"Después de mucho tiempo, la veo de adulto y ya no la veo igual. Me parece que tiene ideas xenofóbicas, machistas, racistas, que busca lo exótico, en esta mirada simple de que vas fuera de Estados Unidos y te van a pasar cosas horribles. Pero bueno, igual nunca me voy a olvidar".

Diego Faraone comenzó su carrera como crítico cinematográfico en Montevideo, en un medio independiente de prensa izquierdista. Primero lo hizo como cadete, haciendo encargos en la oficina. Luego conoció a críticos que vivían del cine, como Ronald Melzer y Rosalba Oxandabarat. Entonces decidió estudiar, compró revistas especializadas y decidió escribir.

"Deleuze decía que el arte, lo que enseña a nivel social, es la sensibilidad a sentir; es el que dicta la sensibilidad. Y a mí me gustaba mucho eso, porque pienso que el cine en realidad, como herramienta política, no es algo que de repente genere cambios sociales muy fuertes o muy rápidos. A veces sí, en casos muy aislados, pero se cuentan con los dedos de una mano. Lo que creo es que el cine cambia la forma de ver, de pensar y de sentir, y eso no es menor".

LA CRÍTICA ES NECESARIA

Al igual que un director, un fotógrafo, los actores, el sonidista, los gaffers, asistentes de producción, publicistas y distribuidores, el cine necesita a los críticos para formar un todo. Diego Faraone indica que, si bien no forma parte de la producción, sí es una pieza fundamental y lo ideal sería que los cineastas comenzaran a verla de esa forma.

"Los cineastas más inteligentes, los que tienen más tiempo en el asunto, se dan cuenta. Porque es eso, el cine no se termina cuando pasan los créditos, el cine en realidad recién empieza ahí, en el café, cuando se habla de él, cuando se empieza a pensar, cuando se empieza a analizar. Ahí cobra un sentido nuevo y me parece que la crítica, en ese sentido, es fundamental".

Para el uruguayo, un crítico no debe limitarse a ser un simple recomendante de películas, sino alguien que enseña y educa la mirada para abrir la dimensión cinematográfica. En ese tenor, celebra que festivales como el FICG se preocupen por dar espacio a la crítica y formar nuevos críticos con programas como Talents Guadalajara.

"Me parece maravilloso. Tendría que haber más instancias de este tipo, porque en algún punto la crítica de cine se vio resentida horriblemente, prácticamente es como un oficio en extinción. Y si no lo es, es porque somos apasionados y lo hacemos aunque no cobremos dinero. Los críticos de cine que conozco en Uruguay todos trabajan de otra cosa y lo hacen porque no pueden dejar de hacerlo, porque realmente es lo que nos moviliza. Entonces, cualquier cosa que sea una especie de formación es como una reivindicación, una forma de darle vida a un oficio que está en bastante decadencia".

Este año, Diego Faraone impartió una clase especial para el grupo de críticos cinematográficos seleccionados por Talents Guadalajara, mismo que tuvo como mentor principal al crítico mexicano Erick Estada. Faraone les compartió consejos y elementos de lenguaje cinematográficos, así como ejercicios que pueden aplicar en sus textos".

"Bárbaro, los vi muy bien formados, muy inteligentes en las respuestas, en los planteamientos. Después me enteré de que para el proceso de selección hay todo un comité, es evidente que hicieron un buen trabajo".

¿NUEVOS CAMINOS PARA LA CRÍTICA?

El tiempo avanza en el mundo y nuevos elementos salen a la luz: herramientas tecnológicas, plataformas de streaming, maneras de apreciar el cine fuera del formato tradicional. En esta actualidad tan acelerada y cambiante, ¿qué dirección debe tomar la crítica cinematográfica? Diego Faraone da sorbos a su café espresso y considera que la respuesta es complicada.

"No creo en formatos, no creo en estructuras, no creo que haya que seguir reglas; sin embargo, creo que hay cuatro puntos que deben estar siempre cuidados: la información, la interpretación, la opinión y el análisis. Me parece que una buena crítica debe seguir estos flancos, lo más profesional dentro de lo posible. Y como te digo, estoy abierto a formas más rupturistas de crítica".