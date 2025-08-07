Un arte milenario al alcance de las manos: Peñoles ofrecerá taller gratuito de encuadernación

Torreón Pemex peñoles Agua Saludable Partidos Políticos Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

El arte de la encuadernación es un oficio ancestral que combina destreza manual, creatividad y paciencia. Ahora, Peñoles ofrece la oportunidad de conocer del tema y aprender a crear cuadernos desde cero en un taller gratuito, bajo la coordinación del Museo de los Metales.

El taller, diseñado para jóvenes y adultos, será impartido por la experta Tanya Villarreal. En la primera sesión, que se llevará a cabo el 12 de agosto, los participantes recibirán una introducción a la encuadernación, además de aprender a seleccionar y cortar los materiales adecuados, y pondrán en práctica la técnica de la costura de cuadernillos, proceso meticuloso que requiere atención al detalle, pero cuyo resultado es una estructura sólida y duradera.

La segunda parte del taller, el 14 de agosto, se centrará en los toques finales. Los asistentes aprenderán a refilar sus cuadernos para darles un acabado profesional y explorarán las diferentes opciones de pegado y personalización, permitiendo que cada pieza sea única. Desde la elección de las tapas hasta los detalles decorativos, cada participante podrá imprimir su propio estilo. Al final del taller, cada uno se llevará su cuaderno terminado, una obra de arte funcional que podrán usar para plasmar lo que desees.

Ambas sesiones se realizarán de 4:00 a 6:00 de la tarde en la sala de usos múltiples del Museo de los Metales. El taller es gratuito e incluye todos los materiales, por lo que tiene cupo limitado. Quienes quieren formar parte de esta experiencia y descubrir el placer de crear con tus propias manos, podrán asegurar tu lugar comunicándose al teléfono 8717295500 extensión 7030 y/o mandando un correo a [email protected]


               
               


               

               
               

               
               
               
