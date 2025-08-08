UJED no descarta integrar IA en carreras

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) no descarta la posibilidad de integrar la inteligencia artificial (IA) en algunas de sus carreras, con el objetivo de fortalecer el nivel académico y adecuarse a las nuevas tecnologías.

Ramón García Rivera, rector de la UJED, señaló que la institución debe sumarse al "oleaje" de la inteligencia artificial, por lo que ya se trabaja en procesos de capacitación, iniciando con el personal y los docentes.

"Estamos elaborando el Plan de Desarrollo Institucional Educativo a través de múltiples mesas de trabajo, en coordinación con los directores, con la intención de construir un nuevo modelo educativo", explicó.

Como parte de esta iniciativa, el enfoque estará en robustecer la formación académica, analizar hacia dónde se dirigen las distintas carreras en el entorno actual y adaptar los planes de estudio para hacerlos más atractivos y acordes con las necesidades del sector productivo.

En ese contexto, el rector destacó que, aunque la UJED mantiene un enfoque humanista, no puede mantenerse al margen de las nuevas tecnologías. Por ello, consideró necesario incorporar la inteligencia artificial en algunas licenciaturas y comenzar a trabajar con ella de manera progresiva.

García Rivera también informó que, para el nuevo semestre, se espera el ingreso de aproximadamente dos mil 400 estudiantes de nuevo ingreso en todas las unidades académicas de la universidad.