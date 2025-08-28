Internacional Internacional Israel-Palestina Donald Trump Nicolás Maduro Plagas

Ucrania acelera ataques con drones

el siglo de torreón

Las gasolineras se han quedado sin combustible en algunas regiones de Rusia después de que aviones no tripulados ucranianos atacaron refinerías y otra infraestructura petrolera en las últimas semanas, lo que ha provocado largas filas de conductores en los surtidores y llevó a las autoridades a racionar o suspender la venta de combustible.

Los precios al por mayor en la Bolsa Mercantil Internacional de San Petersburgo para la gasolina A-95 -la de mayor octanaje- alcanzaron máximos históricos la semana pasada, con un alza de aproximadamente un 50% desde enero, debido al aumento de la demanda por parte de los agricultores que buscan recoger las cosechas y de los ciudadanos que se lanzan a las carreteras para las últimas vacaciones importantes del verano.

La prensa rusa reportó que la escasez de combustible afecta a los consumidores de varias regiones en el Extremo Oriental del país y en la península de Crimea, que fue anexionada ilegalmente de Ucrania por Moscú en 2014.

Leer más de Internacional

Síguenos en Google News

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Internacional

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 2409798

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx