Ucrania acelera ataques con drones

Las gasolineras se han quedado sin combustible en algunas regiones de Rusia después de que aviones no tripulados ucranianos atacaron refinerías y otra infraestructura petrolera en las últimas semanas, lo que ha provocado largas filas de conductores en los surtidores y llevó a las autoridades a racionar o suspender la venta de combustible.

Los precios al por mayor en la Bolsa Mercantil Internacional de San Petersburgo para la gasolina A-95 -la de mayor octanaje- alcanzaron máximos históricos la semana pasada, con un alza de aproximadamente un 50% desde enero, debido al aumento de la demanda por parte de los agricultores que buscan recoger las cosechas y de los ciudadanos que se lanzan a las carreteras para las últimas vacaciones importantes del verano.

La prensa rusa reportó que la escasez de combustible afecta a los consumidores de varias regiones en el Extremo Oriental del país y en la península de Crimea, que fue anexionada ilegalmente de Ucrania por Moscú en 2014.