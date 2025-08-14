UAdeC Unidad Norte cursos de inglés con costos accesibles

El Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Norte iniciará el lunes 18 de agosto sus cursos de inglés, con una duración de 80 horas y costos accesibles para estudiantes, egresados y público en general.

La directora del Centro de Idiomas, licenciada Yesika Eugenia Martínez Villarreal, informó que las inscripciones continúan abiertas para el programa entre semana, que contempla clases de dos horas diarias de lunes a viernes.

Detalló que el costo para alumnos y trabajadores de la UAdeC es de 880 pesos, para egresados de 1,300 pesos y para público externo de 1,500 pesos.

El pago cubre únicamente las horas de clase, ya que el material didáctico se adquiere por separado, según las necesidades del nivel y plan de estudios correspondiente.

Martínez Villarreal resaltó que el curso entre semana concluye en ocho semanas, mientras que los programas sabatinos abarcan un periodo de cuatro meses con inicio el 30 de agosto.

Las inscripciones para el curso sabatino estarán abiertas del 25 al 29 de agosto, con horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

En esta modalidad, los participantes tendrán clases de cinco horas por sesión, acumulando las mismas 80 horas totales, pero con un ritmo de aprendizaje más pausado.

La directora precisó que los horarios de atención del Centro de Idiomas son de 8:30 de la mañana a 8:00 de la noche, con servicio continuo.

Este viernes la oficina permanecerá cerrada por día inhábil, pero reanudará actividades el sábado, en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Los alumnos de nuevo ingreso pueden iniciar en el nivel uno, mientras que quienes ya tengan conocimientos podrán presentar un examen de ubicación con costo de 50 pesos.

Martínez Villarreal subrayó que aún hay tiempo para inscribirse al curso que inicia este lunes, destacando que se trata de una cuota única sin mensualidades adicionales.

La UAdeC Unidad Norte busca con estos programas fortalecer las habilidades lingüísticas de la comunidad estudiantil y de la región, ampliando las oportunidades académicas y profesionales en el dominio del idioma inglés.