UAdeC no suspende Créditos de Inscripción, pero cambia el proceso

La coordinadora de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Unidad Laguna, Sandra López Chavarría, aclaró que el Crédito a la Inscripción, destinado a apoyar a estudiantes de nuevo ingreso con escasos recursos económicos, no fue suspendido, aunque el procedimiento cambió: ya no se realiza en línea, sino mediante entrevistas presenciales en el Departamento de Apoyos Estudiantiles.

López Chavarría informó que en esta unidad se aprobaron alrededor de 300 solicitudes, cifra que fue autorizada por la Tesorería General de la UAdeC. No obstante, reconoció que esta cantidad fue menor en comparación con semestres anteriores, cuando el proceso se realizaba de forma digital a través del sitio http://www.credito.uadec.mx/. En ocasiones pasadas, se reportaba que hasta el 40 por ciento de los estudiantes de nuevo ingreso solicitaban el crédito.

“No se suspendieron. El procedimiento cambió. Las personas que acudieron a esta coordinación realizaron una entrevista, nosotros enviamos la solicitud a Tesorería y así se les otorgó el crédito. Antes se hacía directamente en la página; en esta ocasión, fue por entrevista”, explicó.

Al preguntarle la razón del cambio, la coordinadora indicó que se trató de ajustes realizados por la Tesorería. “De hecho, anteriormente así se llevaba a cabo. Por la pandemia se simplificaron muchos procedimientos, pero ahora retomamos la modalidad presencial a solicitud de la Tesorería”, detalló. Añadió que los requisitos para solicitar el crédito fueron presentar un comprobante de domicilio y uno de ingresos.

De acuerdo con la UAdeC, este apoyo consiste en otorgar facilidades de pago únicamente para el monto de inscripción, por lo que los demás conceptos deben ser cubiertos en su totalidad. El número de créditos autorizados depende del presupuesto destinado a este rubro.

Para el semestre agosto-diciembre de 2025, se registraron 14 mil 454 aspirantes a licenciatura en las diferentes regiones de la Universidad Autónoma de Coahuila, de los cuales 7 mil 141 fueron admitidos.

Cabe señalar que recientemente padres de familia manifestaron su inconformidad luego de que se difundiera la versión de que la institución presuntamente no estaba otorgando créditos de inscripción a los alumnos de nuevo ingreso. Sin embargo, el rector Octavio Pimentel negó esta información y aseguró que existen más de 600 créditos disponibles, aunque confirmó que el proceso ahora se realiza directamente en las coordinaciones de cada unidad.