UAdeC entrega certificados CENEVAL en Monclova

En su visita a la Unidad Norte, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, encabezó la entrega de certificados CENEVAL.

Este reconocimiento nacional avala el nivel académico de los egresados. “La universidad cumple con hechos, no con palabras. Cumple con resultados”, expresó el rector.

La medición del CENEVAL no depende de la universidad, sino de un organismo externo con rigor académico. Evalúa ingreso y egreso de bachillerato y licenciatura.

“Lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se mejora”, puntualizó Pimentel. Afirmó que los datos permiten rediseñar los programas educativos.

UAdeC fortalece calidad educativa en Región Centro

El rector sostuvo que la región Centro necesita diversificar sus servicios, y la universidad trabaja con autoridades para impulsar sinergias con empleadores e industria.

Aseguró que el certificado CENEVAL garantiza a la comunidad que los egresados tienen respaldo nacional sobre lo aprendido. “Esto tiene un peso específico en la región”.

El rector indicó que de 6,000 egresados, cerca del 45% ha presentado el examen, y se busca incrementar hasta alcanzar el 100% de participación estudiantil.

“La meta es que todos los estudiantes lo presenten. Eso nos daría una visión más real del impacto académico de nuestros programas”, dijo.

Reiteró que mejorar la educación no depende sólo de la infraestructura, sino también de maestros capacitados, actividades extracurriculares y vinculación con el sector productivo.

Destacó la importancia de programas como educación dual, prácticas profesionales y emprendimiento regional. “Necesitamos planes actualizados pero también responsables”, subrayó.

Pimentel afirmó que la universidad enfrenta retos financieros debido al retiro de fideicomisos federales, lo que complica la inversión en infraestructura.

A pesar de ello, aseguró que el manejo responsable de recursos permitió que la Auditoría Superior de la Federación no hiciera observaciones a la UAdeC.

Gracias a esa transparencia, la federación aumentó el presupuesto para infraestructura. Este año se aplican recursos en obras prioritarias ya licitadas.

En Monclova, uno de los proyectos destacados es la rehabilitación del Auditorio de Metalurgia, considerado esencial para las actividades académicas.

También se trabaja en centros de cómputo para bachilleratos y licenciaturas, con al menos 25 equipos por espacio. Este año se instalan entre 12 y 13 centros.

En Piedras Negras se atenderán problemas eléctricos, y en Allende, la techumbre del plantel de bachillerato. Todo con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.

“Recibimos 70 millones de pesos. La Autónoma de Nuevo León, que nos duplica en matrícula e ingresos, recibió 80. Eso muestra que vamos por buen camino”, afirmó.

Concluyó que la UAdeC ya está en el mapa nacional. “Nos están volteando a ver con resultados. Es el reflejo del trabajo en equipo y compromiso con la calidad”.