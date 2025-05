UAdeC destina 680 millones a pensiones y frena inversiones en infraestructura

Este año serán alrededor de 680 millones de pesos los que tendrá que desembolsar la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) debido a que continúa incrementándose el número de pensionados en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre). Esta problemática financiera impacta negativamente a la institución educativa en el sentido de que se deja de invertir en mantenimiento, equipamiento e infraestructura.

El rector de la máxima casa de estudios, Jesús Octavio Pimentel Martínez, dijo que la institución tiene registrados a 280 trabajadores activos contra más de 3 mil pensionados, cifra que no se compensa. Recordó que aunado a los recortes presupuestales que ha habido en el Estado, la pasada administración federal eliminó una serie de fideicomisos públicos, lo que golpeó financieramente a la UA de C y que considera "muy penoso".

Ante esta situación, indicó que la máxima casa de estudios y la propia Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES) buscan llegar a acuerdos importantes con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo a fin de que las escuelas vuelvan a recibir los recursos que requieren para solventar el tema de las pensiones.

"Hace más de 25 años las universidades hicieron un convenio con el Gobierno federal, ¿cuál es la situación?, t odas aquellas nuevas contrataciones a partir del 2000 se iban al IMSS y el Dipetre metía esa cantidad a un fideicomiso que al final de año se le daba a las universidades para que estas mismas pues pagaran las pensiones correspondientes. ¿Por qué?, porque al principio teníamos pocos pensionados y una base trabajadora en Dipetre muy elevada pero pues esto fue cambiando y ya tenemos más de cinco años sufriendo esta situación.

Cuando llegó la pasada administración federal eliminaron los fideicomisos, nos quitaron todo el recurso, no le dieron a las Universidades y el problema es que las universidades con recursos propios tienen que invertirle, no tenemos problema porque no vamos a desproteger en Coahuila a los trabajadores, el problema es que eso impide que nosotros le invirtamos al mantenimiento, equipamiento, infraestructura, crecimiento de espacios y la base sigue creciendo". Dejó en claro que la ANUIES no pretende pelear sino ir con orden y negociar.

En 2023, el exrector de la UA de C, Salvador Hernández Vélez, señaló que una alternativa para hacer frente a dicha situación financiera era por medio de la partida U081 que corresponde al Fondo de Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales. No obstante, detalló que para el Proyecto de Presupuesto 2024, la partida estaría en ceros.