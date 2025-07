TV Azteca enfrenta nueva demanda millonaria de acreedores en Estados Unidos

Acreedores de la televisora TV Azteca promovieron una demanda en Estados Unidos contra el incumplimiento de la empresa al pago de bonos por millones de dólares.

El diario Reforma informó que la demanda reclama 580 millones de dólares, lo que representa poco más del 11 % de la fortuna de Ricardo Salinas Pliego si se considera la cifra reportada por Forbes en mayo pasado, que ronda los 4 mil 900 millones de dólares.

La demanda fue presentada el viernes 11 ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York y forma parte de una demanda que la empresa arrastra desde agosto de 2022 por los incumplimientos de la empresa de Salinas Pliego.

Los acreedores solicitaban el interés y capital principal de bonos con un valor original de 400 millones de dólares y ahora demandan 580 que se dividen en capital principal, pagos de intereses omitidos e intereses acumulados de los pagos incumplidos.

Los acreedores, representados por The Bank of New York Mellon, renunciaron al cobro de una “prima de redención” y han buscado una audiencia inmediata con el juez Paul G. Gardephe.

A las exigencias de los tenedores de bono, la televisora contestó que no hay necesidad de esta audiencia y el caso debe seguir su curso, en los tiempos ordinarios, sin justificación para darle un trato especial.