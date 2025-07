Tuca Ferretti le hace el feo a camiseta del América y rechaza firmarla

Ricardo Ferretti, uno de los técnicos más importantes en la historia del futbol mexicano, ha compartido en múltiples ocasiones su rivalidad con el América, institución que no es de su agrado.

Con ese antecedente, Ferretti dio una nueva muestra de que pese al paso de los años, esos sentimientos no han cambiado, al rechazar firmar una camiseta azulcrema durante su asistencia a un estadio en Estados Unidos.

El "Tuca", quien actualmente trabaja como analista para ESPN en la cobertura de la Copa Oro 2025, protagonizó un momento cómico al hacerle el feo a la indumentaria del más reciente tricampeón de la Liga MX.

Después de grabar un enlace para televisión, el extécnico de Tigres fue abordado por varios fanáticos que le pidieron fotos y autógrafos, sin embargo, al ver que uno de ellos portaba la camiseta del América, se negó rotundamente a firmarla.

"Del América no. Me tomo la foto, pero del América no firmo", dijo Ferretti entre risas, provocando carcajadas entre los presentes y una ola de comentarios en redes sociales.

El gesto se volvió viral y muchos usuarios celebraron la coherencia del entrenador, quien ha rechazado públicamente dirigir al América en varias ocasiones, asegurando que sus valores e integridad personal siempre han estado por encima de cualquier oferta.