Trump, un diccionario de injusticias

La segunda presidencia de Donald Trump abre un capítulo histórico de mucho desorden a nivel global y un periodo muy complicado para México. El filósofo Carlos Pereda editó un libro muy interesante y útil, Diccionario de Injusticias (UNAM, Siglo XXI, México 2022). A partir de ese texto encontré -en una rápida revisión- que el presiente 47 de Estados Unidos está cruzado al menos por unas 36 injusticias.

Las injusticias se pueden entender, según Pereda, desde dimensiones múltiples, con alcances diversos, como los daños injustificados, las exclusiones, descalificaciones, prejuicios y fracturas. Al mismo tiempo, pueden ser singulares, institucionales o estructurales. Se mezclan y combinan, llegan a ser encubiertas o normalizadas.

Desde que Trump ganó las elecciones -en noviembre pasado- el planeta entero se ha empezado a preparar para lo que viene. Los cambios en la geopolítica, los reacomodos económicos, las afectaciones a múltiples grupos de minorías, políticas de exclusión y de expulsión de inmigrantes. Se ven las ansias de un ejercicio de poder sin límites; el regreso del expansionismo imperialista (Groenlandia, el Canal de Panamá, Canadá, intervenciones en nuestro país y cambiar el nombre al Golfo de México). El movimiento MAGA del trumpismo combina un rancio nacionalismo con una política de protección interna; el fin del libre comercio y la imposición de aranceles. Un populismo de ultraderecha, del que Trump será el eje de una internacional ultraconservadora que luchará en contra del liberalismo y del estado de bienestar.

Con Trump llega al gobierno de Estados Unidos, como lo definió Joe Biden, una "oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que amenaza literalmente toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicas" (New York Times 15/1/2025). Cabe aclarar que en Estados Unidos la oligarquía y el expansionismo forman parte de su historia, pero hoy el campo de lucha entre la democracia y la oligarquía se ha desbalanceado en favor de esta última.

Lo que se ve como los tiempos difíciles está poblado de injusticias que rodean a Trump y que se expandirán como un régimen amenazante y peligroso. Las injusticias, como las define el Diccionario de Pereda, caracterizan al nuevo presidente: algunas se han judicializado como el "abuso de poder" y el "abuso sexual"; la práctica de la "antipolítica" y el juego del free rider; la "autocratización" de las élites; una conducción "autoritaria" que estará tejida con la debilidad de los contrapesos judiciales y legislativos; la "corrupción" de sus negocios particulares; la "democracia estilo autoritario", un ciclo de "desdemocratización" y un "discurso de odio"; la "falsificación de la historia", el "fraude electoral" en 2020 y el intento del "golpe de estado" en enero de 2021. El estilo pendenciero de "humillación" al contrario; la "ilegalidad", la "intolerancia" y la "judicialización de la política". El "machismo" como personalidad, la "manipulación pública", el "neoextractivismo" y la "polarización"; junto con "políticas fiscales regresivas"; la "posverdad", el "racismo", la "violencia de género" y la "xenofobia".

En su discurso de investidura se pueden destacar las órdenes ejecutivas de su agenda: emergencia nacional en la frontera sur, junto con la declaración de terroristas a los cárteles de la droga, las dos le pegan a México de forma directa y grave. Declara una emergencia energética y establece el uso ilimitado del petróleo y el gas, al mismo tiempo que pone fin al Green New Deal (el pacto para promover energías limpias). Se propone modificar el libre comercio mediante la aplicación de aranceles. Militará por un régimen de ley y orden; decreta que sólo habrá dos géneros, masculino y femenino; reivindica a una sociedad basada en el mérito y no en el reconocimiento de color, raza, o género. Insiste en sus afanes expansionistas, pero afirma que acabará con las guerras en las que está involucrado Estados Unidos. No hubo sorpresas, ya estaba casi todo dicho.

El mismo Trump de antes, pero ahora con más poder y menos contrapesos. Empieza un nuevo periodo histórico cuyas consecuencias todavía no se alcanza a vislumbrar con claridad. Por lo pronto, abróchense los cinturones empieza Trump 2…

@AzizNassif