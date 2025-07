Trump: golpismo cantado

En cumplimiento del multifactorial guion tan sabido, Donald Trump dio ayer un paso más en su propósito de desestabilizar a México y, en especial, al segundo gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Desde la Casa Blanca, Trump lanzó el golpe más explícito contra la administración Sheinbaum, al firmar la Ley para Detener Todo Tráfico Letal de Fentanilo (Halt All Lethal Trafficking of Fentanyl Act: HALT, siglas en inglés y vocablo que significa detener").

Teatral, efectista, aseguró que los cárteles "tienen mucho control sobre México" y que "la autoridad mexicana está petrificada para presentarse en sus oficinas, están petrificados sobre ir a trabajar" (mentira e imprecisión tan evidentes que ayudan a calificar el resto del provocador libreto donaldino).

El ausentismo laboral de la élite gobernante (en sus tres niveles, ha de suponerse), se debería, según el hacendado inspector del trabajo apellidado Trump, a que "los cárteles tienen un tremendo control en México" (frase clave en las reiteraciones casablanquistas), "en los políticos y los candidatos electos" (aquí, el multimillonario se quedó a medias, sin precisar nombres, ni atreverse a acusar a presidenta, gobernadores o legisladores en funciones, sino "electos").

Perdonavidas, el esbozo de interventor dijo que quería ser diplomático, amable con México. Pero, caray, él no se puede quedar con los brazos cruzados, así que (escúchese el cabalgar de los jinetes justicieros gringos siempre dispuestos a salvar a otros, pero no a sí mismos): "tenemos que hacer algo al respecto. No podemos permitir que eso pase".

Trump golpea a México no para combatir de verdad el tráfico de drogas sino para presionar a la presidenta Sheinbaum y conseguir más cesiones. El poderío concentrado de Morena y sus aliados, y la viabilidad electoral que mantienen, constituyen un objetivo a abatir por los halcones del trumpismo, que extiende sus garras en otros países latinoamericanos sin la resistencia institucional y popular que en México se mantiene.

El alegato del aparato gobernante de Estados Unidos se deslinda a conveniencia del rol proporcional que le corresponde en cuanto al crimen organizado y sus vertientes del tráfico de drogas y el lavado de dinero. Trump lanza amenazas al exterior, sin revisar sus complicitarios interiores; denuncia aparatos gubernamentales petrificados, sin reparar en la misma condición pétrea de una nación que reporta decomisos, detenciones y sanciones a bancos y empresas en una proporción ínfima en comparación con el altísimo grado de consumo de drogas, de redes de reparto y de lavanderías de alto nivel financiero.

La oratoria belicista de ayer ha sido preparada con toda oportunidad. Una constante narrativa antimexicana, el nombramiento de personajes abiertamente proclives a intervenir directamente en México, el envío de un coronel en retiro y exagente de la CIA como embajador golpista, las reuniones con empresarios y aspirantes a políticos dispuestos a colaborar con los planes extranjeros, y la siembra y riego de quintacolumnistas que con anticipación han esparcido rumores, verdades a medias y mensajes "pavorosos" como pavimentación del aterrizaje de las acciones del trumpismo y sus halcones.

Conviene, en estos momentos de tensión precocinada, recordar lo que es y ha sido Trump: obsceno agresor retórico de los mexicanos, utilizador de aranceles y otras medidas administrativas para chantajes políticos, entrampado por sus problemas internos (Musk, temores económicos, caída de popularidad, división de republicanos, ocultamiento del expediente Epstein), que usa a México como distractor con presuntos tambores de guerra.

Desde luego, los problemas internos de México deben ser resueltos por sus ciudadanos, no por golpes intervencionistas de una potencia que históricamente ha sido adversa a los intereses nacionales y populares, más ahora con el calculadamente agresivo Trump. ¡Hasta mañana!