Trump da marcha atrás a su petición de alto el fuego en Ucrania; apuesta por acuerdo de paz

Tras reunirse con Putin en Alaska y dialogar con Zelenski, el presidente de EUA plantea una cumbre trilateral para avanzar en la negociación

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtió este sábado su llamado a alcanzar un cese el fuego inicial para avanzar hacia el fin del conflicto en Ucrania y en su lugar dijo que la "mejor manera" de acabar con la guerra entre Moscú y Kiev es "llegar directamente" a un acuerdo de paz duradero.

Trump, que este viernes se reunió por más de tres horas con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska (EE.UU.), había dicho antes de la cumbre que deseaba "ver un alto el fuego rápidamente" porque quería que "cesara la matanza".

Sin embargo, a su regreso del encuentro con Putin y tras una llamada con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a líderes europeos y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el estadounidense cambió su posición.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrenda guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que muchas veces no se sostiene", escribió en su red Truth Social a su regreso a la Casa Blanca.

Trump celebró el "gran y muy exitoso día en Alaska" y anunció que se reuniría con Zelenski en Washington el lunes, tras lo que adelantó que "si todo resulta bien" programará una cumbre trilateral que incluya a Putin.


"Potencialmente, se salvarán las vidas de millones de personas", concluyó.


La anticipada reunión entre Trump y Putin este viernes en una base militar en Anchorage, Alaska, se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de "extremadamente productivas".


Por su parte, el presidente ucraniano respaldó este sábado la propuesta su homólogo estadounidense de mantener una reunión a tres bandas con Putin y confirmó su viaje a Washington el lunes para tratar con el norteamericano "todos los detalles" del eventual proceso de paz.


               
               


               

               
               

               
               
               
