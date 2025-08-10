Tropiezan Guerreras en la Bella Airosa

- Puntuales errores de las Guerreras, fueron aprovechados por las Tuzas del Pachuca, para derrotarlas 3-1 ayer en el Estadio Hidalgo, dentro de la quinta jornada del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil.

Y es que las costosas fallas en la parte baja de las albiverdes, provocaron otro descalabro para el equipo al mando de Jhonathan Lazcano. A mitad de semana, no verán actividad ante las Centellas del Necaxa dentro de la sexta fecha, en choque reprogramado para la primera semana de septiembre.

Es por ello, que el siguiente compromiso del conjunto lagunero será contra las Rayadas del Monterrey en el "Gigante de Acero" de la Sultana del Norte, el próximo sábado 16 de agosto en horario nocturno, como parte de la jornada 7.

Fue en el primer tiempo, cuando las hidalguenses tomaron ventaja con goles de Charlyn Corral y Nina Nicosia. En el primer tanto, Natalia Mauleon se llevó fácil la marca de Havi Ibarra, quien luego se entregó en la línea de fondo, para enviar centro a Corral, quien abanicó, pero la de gajos le quedó a su merced, para definir ante la arquera Jazmín Reyes.

En el segundo, Nicosia realizó un disparo de zurda cruzado al ingresar al área, para doblegar la estirada de la cancerbera santista. El balón pegó en la base del poste, antes de estremecer las redes.

La reacción santista se presentó con un par de acciones relevantes de la ugandesa Sandra Nabweteme, una de ellas definida por Mayra Santana, antes de irse al descanso. En el complemento, el equipo verdiblanco contuvo los embates de las Tuzas de manera correcta y generó sus propias opciones, logrando acercase a la META de Estefanny Barreras en varias ocasiones, aunque sin la puntería necesaria para emparejar el marcador.

En la parte final del cotejo, la nigeriana Ohale Osinachi aprovechó una desatención de la arquera santista, para anotar el tercero de Pachuca. Todavía en la recta final del cotejo, las Guerreras estuvieron a punto de acortar distancias por medio de un cabezazo de Vivian Ikechukwu, quien ingresó en la segunda parte, el cual fue rechazado sobre la línea.