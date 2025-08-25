Triunfo y campanada de la tenista mexicana Renata Zarazúa en el US Open 2025

La tenista mexicana Renata Zarazúa, dio la campanada en la primera ronda del US Open Tennis Championships.

Derrotó en tres emocionantes sets ante la sembrada número 6 de la competencia, la norteamericana Madison Keys. El partido duró más de 3 horas.

El primer set correspondió a la local con un parcial de 7-6, mientras que la azteca respondió en el segundo set con el mismo marcador, para forzar el tercero y definitivo, que fue muy cerrado y disputado, pero que finalmente ganó 7-5

La competencia que se puso en marcha el pasado domingo, se disputa en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York, finalizando el próximo domingo 7 de septiembre.

Renata Zarazúa (ESPECIAL)