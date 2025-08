Tregua de aranceles no abona a la certidumbre para inversiones: Coparmex Monclova

La prórroga de tres meses acordada entre los presidentes de México y Estados Unidos para evitar la imposición de nuevos aranceles no resuelve el problema de incertidumbre que frena las inversiones en el país, advirtió Mario Coria Rohell, presidente de COPARMEX Monclova.

El dirigente empresarial señaló que, si bien se evitó de momento una medida arancelaria que afectaría las exportaciones mexicanas, la falta de acuerdos firmes a mediano y largo plazo sigue siendo una barrera para el crecimiento económico.

“Finalmente se hizo la llamada entre los presidentes, pero esta tregua de tres meses no abona nada a mejorar la situación económica en este lado de la frontera”, expresó.

Coria Rohell consideró que el aplazamiento solo prolonga el escenario de indefinición que paraliza proyectos de inversión nacional y extranjera, sobre todo en regiones como la Centro de Coahuila.

El presidente de COPARMEX Monclova llamó a la Secretaría de Economía a ser más firme y categórica en sus negociaciones internacionales, para garantizar condiciones claras y estables a los inversionistas.

“Necesitamos acuerdos reales, compromisos a mediano y largo plazo. No podemos seguir sin saber dónde estamos parados ni cómo vamos a enfrentar los cambios del entorno global”, declaró.

Afirmó que México ha gozado de un trato relativamente favorable frente a otras naciones, pero la falta de certeza jurídica y comercial puede hacer que los capitales miren a otros países con mejores condiciones.

“Los inversionistas no esperan. El dinero no duerme. Si no se dan las condiciones aquí, buscarán oportunidades en otros lugares”, puntualizó.