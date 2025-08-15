Nacional CFE CLAUDIA SHEINBAUM Visa americana Narcotráfico SCJN

Tras prohibición de comida chatarra por parte de la SEP ¿solo se permitirán alimentos saludables a partir del 1 de septiembre?

La SEP transforma la alimentación escolar, estos son los alimentos que se prohibirán y promoverán en el regreso a clases.

¿Qué pasará con la comida chatarra en las escuelas, tras la implementación de nuevos lineamientos sobre alimentos de la SEP? [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Previo al regreso a clases de millones de estudiantes de educación básica, el próximo 1 de septiembre. El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que tribunales federales resolvieron a su favor varios amparos presentados por empresas de bebidas azucaradas, una cámara de comercio, escuelas privadas y una universidad particular que impugnaban la prohibición de comida chatarra en las escuelas.

Mario Delgado destacó que la prohibición de este tipo de alimentos en escuelas busca prevalecer la salud infantil y revertir su daño. Por lo que se espera que los Lineamientos Generales sobre la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en planteles del Sistema Educativo Nacional (SEN) se apliquen en más de 258 mil 600 escuelas del país; las cuales abarcan desde educación básica hasta nivel superior

El objetivo de los lineamientos es combatir la obesidad infantil y las enfermedades asociadas con una mala alimentación, como parte del programa Vida Saludable.

 ¿Qué alimentos quedan prohibidos en las escuelas del país?


De acuerdo con la SEP, queda prohibida la venta y el consumo de productos con alto contenido de azúcar o calorías, tales como:


    

  • Refrescos y bebidas azucaradas.
  • Frituras industriales.
  • Golosinas y panes dulces empaquetados.
  • Jugos industrializados con edulcorantes añadidos.
¿Cuáles son los alimentos que se promueve consumir?


En su lugar, la SEP promueve el consumo de alimentos más nutritivos, como frutas, verduras, agua potable, alimentos bajos en sal y grasa, así como menús tradicionales mexicanos equilibrados.



Otra acción llevada a cabo, ha sido la distribución de más de 270 mil ejemplares del Manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en escuelas, En el que se comparten recetas para preparar alimentos y un calendario sobre las frutas de temporada.


Avances y resultados de la estrategia


Durante la conferencia presidencial del 4 de agosto, Mario Delgado compartió algunos avances de la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz



Una encuesta realizada en 88 mil 478 escuelas de educación básica y media superior dio a conocer que el 86% de las escuelas encuestadas ya no vende comida chatarra. Además, se capacitó al 70% de los responsables de preparar alimentos en las escuelas.


               
               


               

               
               

               
               
               
SEP Educación Pública Claudia Sheinbaum Alimentación

               


