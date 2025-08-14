Tras polémica respuesta en conferencia, alcalde de Piedras Negras asegura que fue el mejor día de su vida

“El día de ayer fue uno de los mejores días de mi vida, la oposición demostró lo pequeña que es, engrandeciendo nuestro gobierno, engrandeciendo a un servidor; nos acaban de poner en el foco nacional, estamos en todos los medios nacionales”, manifestó Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras.

Lo anterior, luego de convertirse en tendencia nacional en medios de comunicación y redes sociales por la violenta forma de evadir responder si se aplicaría o no un examen antidoping.

Dado que días previos consideró practicarles tales exámenes a los elementos de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras, tras la detención y destitución de uno de ellos y confirmado por el propio alcalde.

Transcurridas 24 horas de la citada conferencia, el servidor público anunció que se realizaría una prueba rápida, inclusive que lo acompañarían todos los integrantes de su gabinete, incluyendo Lorenzo Menera Sierra, gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Luego de algunos minutos, el resultado de la prueba toxicológica del alcalde de Piedras Negras fue negativo; conforme al documento emitido por el Laboratorio Zamarrón, la sucursal de Villa de Fuente en Piedras Negras.

En la conferencia de este jueves, anunció un punto de acuerdo que presentaría ante el Congreso del Estado de Coahuila, con el apoyo de Antonio Attolini Murra, diputado local por Movimiento Regeneración Nacional (MORENA); para que todos los servidores públicos

También reiteró que se encuentran los reflectores nacionales en Piedras Negras, aunque manifestó que pudiera ser que por las razones incorrectas pero al final del día consideró que todo va a ser para bien.

Y es que, aunque reconoció que la respuesta no fue la adecuada y debió responder que si se realizaría el antidoping, se enfocó en las acciones emprendidas por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Piedras Negras, pues anunciaron y se realizaron pruebas rápidas para detectar consumo de drogas.

Dado que al ser cuestionado si se realizaría un examen antidoping, Rodríguez González lejos de responder de forma directa, arremetió contra su interlocutora y manifestando que acudió a atacarlo, preguntándole “¿qué comportamiento has visto tu en mí, para que pienses que estoy drogado?”.

Para luego referir porque no les había preguntado eso a otros ex alcaldes, mencionando inclusive a los ex alcaldes, algunos de ellos ya fallecidos, mencionando inclusive a Guillermo Ruiz, actual diputado local por el PRI por el Distrito de Piedras Negras. Lo que horas después la dirigencia de este partido, decidieron acudir a realizarse las pruebas al Laboratorio Zamarrón, en la sucursal de la zona centro de esta ciudad fronteriza.

En contexto, la comunicadora que realizó la pregunta que generó el momento que se viralizó, es Lucy Martínez, ex candidata a la presidencia municipal de Piedras Negras por el partido político Fuerza Por México, en el proceso electoral local para la administración 2022-2024.

Carlos Jacobo Rodríguez refirió en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook durante la noche del miércoles, que respondió de forma impulsiva a la pregunta que le realizó Lucy Martínez; señalando que históricamente lo ha golpeteado a través de sus páginas de redes sociales y bazares; además de considerarla su adversaria política.

“Es una persona que, entre ella y yo hay una relación de fricción. Somos todos de Piedras Negras, nos conocemos y bueno, yo llevo ya siete meses de alcalde. He hecho tres campañas políticas y desde un principio siempre ha sido mi adversaria”, señaló como contexto de lo sucedido cuando fue cuestionado. Y asegurando que se salió de control la pregunta.