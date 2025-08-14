Coahuila Piedras Negras Monclova Coahuila UAdeC AHMSA

Piedras Negras

Tras polémica respuesta en conferencia, alcalde de Piedras Negras asegura que fue el mejor día de su vida

Tras polémica respuesta en conferencia, alcalde de Piedras Negras asegura que fue el mejor día de su vida

Tras polémica respuesta en conferencia, alcalde de Piedras Negras asegura que fue el mejor día de su vida

RENÉ ARELLANO

“El día de ayer fue uno de los mejores días de mi vida, la oposición demostró lo pequeña que es, engrandeciendo nuestro gobierno, engrandeciendo a un servidor; nos acaban de poner en el foco nacional, estamos en todos los medios nacionales”, manifestó Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras.

Lo anterior, luego de convertirse en tendencia nacional en medios de comunicación y redes sociales por la violenta forma de evadir responder si se aplicaría o no un examen antidoping.

Dado que días previos consideró practicarles tales exámenes a los elementos de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras, tras la detención y destitución de uno de ellos y confirmado por el propio alcalde.

Transcurridas 24 horas de la citada conferencia, el servidor público anunció que se realizaría una prueba rápida, inclusive que lo acompañarían todos los integrantes de su gabinete, incluyendo Lorenzo Menera Sierra, gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Luego de algunos minutos, el resultado de la prueba toxicológica del alcalde de Piedras Negras fue negativo; conforme al documento emitido por el Laboratorio Zamarrón, la sucursal de Villa de Fuente en Piedras Negras.


siglonet-229262


En la conferencia de este jueves, anunció un punto de acuerdo que presentaría ante el Congreso del Estado de Coahuila, con el apoyo de Antonio Attolini Murra, diputado local por Movimiento Regeneración Nacional (MORENA); para que todos los servidores públicos


También reiteró que se encuentran los reflectores nacionales en Piedras Negras, aunque manifestó que pudiera ser que por las razones incorrectas pero al final del día consideró que todo va a ser para bien.


Y es que, aunque reconoció que la respuesta no fue la adecuada y debió responder que si se realizaría el antidoping, se enfocó en las acciones emprendidas por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Piedras Negras, pues anunciaron y se realizaron pruebas rápidas para detectar consumo de drogas.


Dado que al ser cuestionado si se realizaría un examen antidoping, Rodríguez González lejos de responder de forma directa, arremetió contra su interlocutora y manifestando que acudió a atacarlo, preguntándole “¿qué comportamiento has visto tu en mí, para que pienses que estoy drogado?”.


siglonet-229263


Para luego referir porque no les había preguntado eso a otros ex alcaldes, mencionando inclusive a los ex alcaldes, algunos de ellos ya fallecidos, mencionando inclusive a Guillermo Ruiz, actual diputado local por el PRI por el Distrito de Piedras Negras. Lo que horas después la dirigencia de este partido, decidieron acudir a realizarse las pruebas al Laboratorio Zamarrón, en la sucursal de la zona centro de esta ciudad fronteriza.


En contexto, la comunicadora que realizó la pregunta que generó el momento que se viralizó, es Lucy Martínez, ex candidata a la presidencia municipal de Piedras Negras por el partido político Fuerza Por México, en el proceso electoral local para la administración 2022-2024.


Carlos Jacobo Rodríguez refirió en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook durante la noche del miércoles, que respondió de forma impulsiva a la pregunta que le realizó Lucy Martínez; señalando que históricamente lo ha golpeteado a través de sus páginas de redes sociales y bazares; además de considerarla su adversaria política.


“Es una persona que, entre ella y yo hay una relación de fricción. Somos todos de Piedras Negras, nos conocemos y bueno, yo llevo ya siete meses de alcalde. He hecho tres campañas políticas y desde un principio siempre ha sido mi adversaria”, señaló como contexto de lo sucedido cuando fue cuestionado. Y asegurando que se salió de control la pregunta.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Piedras Negras

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Tras polémica respuesta en conferencia, alcalde de Piedras Negras asegura que fue el mejor día de su vida


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406517

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx