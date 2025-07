Tras años de espera, usuarios de Ver Contigo recibirán libros de texto en braille y en macrotipo

Después de aproximadamente una década o más, usuarios de la asociación Ver Contigo recibirán en este nuevo Ciclo Escolar 2025-2026, sus libros de texto gratuitos tanto en braille como en macrotipo, y así terminar con la deserción escolar que históricamente se tuvo entre los estudiantes con discapacidad visual, al no contar con las herramientas necesarias para su formación educativa.

Sara Lastra Cardiel, directora de la asociación, consideró como un logro, el que los estudiantes reciban sus libros para su próximo ciclo escolar, logro que dijo, fue posible a la suma de voluntades.

Lastra, explicó que desde el mes de febrero comenzaron con esa lucha de la mano tanto de la Secretaría de Educación en el estado como del diputado Guillermo Anaya.

De acuerdo con Lastra, la falta de este material, no permitía que los estudiantes continuaran con su formación.

“La verdad ha sido un logro porque desde hace mucho tiempo no los recibían y dado que no llegaban en su totalidad o no llegan, y dado que la Secretaría de Educación no permite repetir el año escolar, los estudiantes con discapacidad visual avanzaban de grado sin contar con las herramientas necesarias para desarrollar las competencias correspondientes, entonces esto genera una brecha educativa que se vuelve crítica al llegar a secundaria en donde los alumnos con discapacidad visual que enfrentan a múltiples maestros, y claro que es difícil que se puedan retomar contenidos que debieron haber aprendido en Primaria por lo cual eso genera y contribuye históricamente, a la deserción escolar de los alumnos con discapacidad visual”.