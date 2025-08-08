Cultura Columnas Cultura TEATRO MUREL

Trabajadores del MUREL se reunieron con el nuevo director del INAH; acusan irregularidades del patronato

SAUL RODRÍGUEZ

Mientras tanto, trabajadores del Museo Regional de La Laguna (MUREL), pertenecientes al Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), se reunieron el pasado 29 de julio, con Joel Omar Vásquez Herrera, nuevo director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en las oficinas del instituto en Ciudad de México.

Así lo informó Rafael Hernández Melchor, vocal de la Sección Coahuila y representante del SNDTSC, quien indicó que se rectificó la denuncia y la documentación presentada el año pasado al exdirector del INAH, Diego Prieto Hernández.

“Sobre el tema del patronato, precisamente con la reunión que tuvimos, le presentamos la problemática al nuevo director (del INAH) sobre el patronato. Quedó en que nos iba a dar respuesta y en espera a analizar, porque le presentamos documentación de las irregularidades que hay por parte del patronato”.

Otra de las exigencias presentadas por los trabajadores del MUREL a Joel Omar Vásquez Herrera, fue el mantenimiento del aire acondicionado, los baños, el comedor, la iluminación de las salas, reparación de cortos circuitos y goteras, y la impermeabilización del recinto.


“Todo eso viene siendo a causa de la remodelación que supuestamente hicieron del 2019 a 2020 y ahí, el Patronato, supuestamente intervino 13 millones de pesos. Esa es una de las irregularidades que no se ven reflejadas en la estructura del inmueble y del museo. Eso fue lo que le presentamos al director del INAH”.


               
               


               

               
               

               
               
               
