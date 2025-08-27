Coahuila desaparecidos EMPLEOS Monclova AHMSA SALTILLO

Trabajadores de AHMSA protestan por nómina inflada y sueldos millonarios de directivos

SERGIO RODRÍGUEZ

La filtración de la presunta nómina de Altos Hornos de México (AHMSA) el fin de semana generó una protesta de obreros, quienes acusaron a directivos de cobrar salarios millonarios mientras obreros enfrentan precariedad.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C. organismo que encabezó la protesta, explicó que la lista publicada recientemente contiene nombres de exempleados e ingenieros que ya no laboran en la empresa, pero aparecen con sueldos superiores a los 80 mil pesos.

Según denunció, se trata de “aviadores” que reciben pagos sin trabajar, mientras las familias obreras padecen carencias.

El grupo de trabajadores exigió explicaciones a la directora de Recursos Humanos, Mónica Elizondo, señalada como responsable del manejo de nóminas. Sin embargo, al llegar a las oficinas encontraron los portones cerrados y sin posibilidad de diálogo, lo que incrementó la molestia de los manifestantes.

Torres Ávalos señaló que además de la nómina alterada, existen directivos percibiendo más de 250 mil pesos mensuales, entre ellos la propia Elizondo, Ariel Martínez y el jurídico Andrés González. Calificó la situación como un “robo y despojo al patrimonio de los trabajadores”, por lo que advirtió que no permitirán más abusos.


Los inconformes aseguraron que el objetivo principal es que los empleados de base conozcan las irregularidades y se unan a la defensa de sus derechos, pues consideran injusto que mientras los obreros no reciben sus salarios completos, algunos funcionarios disfrutan ingresos millonarios.


Llevan caso al ámbito legal


Durante la protesta se acordó que el siguiente paso será asesorarse legalmente para presentar denuncias formales contra quienes resulten responsables. “Esto fue un reclamo directo, pero vamos a proceder por la vía legal porque no vamos a tolerar que nos vean la cara”, afirmó Torres Ávalos.


El grupo indicó que buscarán que el síndico de AHMSA y la juez que lleva el caso de la empresa conozcan las quejas, para que se apliquen sanciones contra los señalados.


Finalmente, los trabajadores reiteraron que la lucha continuará hasta las últimas consecuencias, pues consideran inadmisible que mientras miles de familias dependen de los pagos atrasados de AHMSA, algunos funcionarios se enriquecen con recursos de la empresa.


               
               


               

               
               

               
               
               
ID: 2409678

      


