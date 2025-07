Trabajadores de AHMSA podrán participar en juicio de quiebra

Los obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) que figuran como acreedores en el proceso de quiebra pueden intervenir legalmente en el juicio mercantil, siempre que acrediten su personalidad.

Así lo confirmó el abogado Héctor Manuel Garza Martínez, representante de varios proveedores y prestadores de servicios afectados por la insolvencia de la siderúrgica. Explicó que los trabajadores deben acudir con un abogado debidamente registrado ante el Poder Judicial de la Federación para ingresar al juicio en línea.

La declaración se dio en el contexto del creciente conflicto por la extracción de maquinaria autorizada por la jueza Ruth Haggi Huerta. Trabajadores han manifestado su oposición a estas diligencias, por temor a que la empresa sea desmantelada sin que se les garantice el pago de sus créditos laborales.

Garza Martínez advirtió que, aunque los trabajadores tienen derecho a manifestarse, no deben obstruir el cumplimiento de resoluciones judiciales, ya que podrían incurrir en delitos del orden federal.

Mantener el bloqueo sería desacato

El abogado hizo un llamado a la cordura y a mantener las protestas dentro de los límites de la ley. “Lo que pueden hacer es documentar todo, grabar, tomar fotografías, y aportar eso al expediente judicial, pero no deben obstaculizar el retiro de bienes autorizados”, subrayó.

Recalcó que los incidentes recientes en torno a la negativa de permitir la salida de maquinaria podrían tener consecuencias legales graves. “El juicio de quiebra se rige por normas federales, y si se incurre en desacato, la Fiscalía General puede intervenir”, señaló.

Destacó que ya existen empresas como Máquinas Diesel que han acreditado la propiedad de herramientas mediante facturas, escrituras y otros documentos. “No es saqueo, es una restitución legítima de bienes, autorizada por un juez y respaldada por actuarios judiciales”, afirmó.

Garza reiteró que el mayor riesgo para los obreros sería desconocer la legalidad del proceso y quedar fuera del mismo por no contar con representación jurídica adecuada. “Necesitan un abogado con cédula profesional inscrita en el sistema de juicios en línea. Si no, lo que presenten no tendrá valor legal”, advirtió.

Acreedores laborales tienen prioridad en el cobro; deben actuar con estrategia legal

El asesor jurídico recordó que los trabajadores son los primeros en la lista de acreedores preferentes y tienen derecho a recibir pagos antes que proveedores y acreedores comunes.

“Ellos no deberían preocuparse por la extracción de maquinaria si todo se hace conforme a derecho. Pero deben estar bien representados, porque el desconocimiento legal los deja vulnerables”, explicó.

Agregó que es responsabilidad del síndico y del juzgado generar condiciones de comunicación para que los trabajadores tengan claridad sobre el proceso. “No son abogados, son obreros, saben trabajar con herramientas, no con códigos civiles. Es un derecho humano que se les explique”, enfatizó.

Garza Martínez consideró que instancias como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo deben acercarse para brindar orientación a los trabajadores. Subrayó que manifestarse pacíficamente es válido, pero impedir diligencias judiciales puede revertirse en su contra.