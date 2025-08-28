Coahuila seguridad pública Piedras Negras Coahuila Turismo desaparecidos

Trabaja la SIDS para fomentar uso de menús y folletos en sistema braille

MARISELA SEVILLA

 La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del estado dio a conocer que trabaja junto con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) para fomentar el uso de menús en sistema braille en restaurantes de la entidad.

La medida forma parte de una estrategia para promover una inclusión real y práctica en la vida diaria de este sector de la población, explicó Enrique Martínez y Morales, titular de la dependencia estatal.

“El objetivo es que las personas con discapacidad visual puedan acceder a los servicios de cualquier restaurante sin depender de un acompañante o de que alguien les lea la carta”, expresó Martínez y Morales.

“La inclusión no debe quedarse en el discurso; debe reflejarse en acciones concretas”; añadió el funcionario.

La propuesta no se limita al sector restaurantero; la Secretaría también planea que esta medida se amplíe a oficinas públicas y espacios gubernamentales en todos los niveles, con el fin de garantizar información accesible en trámites, servicios y actividades cotidianas.


El funcionario fue claro al señalar que, si bien muchas personas ciegas o con debilidad visual conocen el sistema braille, muchas veces no encuentran documentos, menús o folletos adaptados en los lugares que frecuentan.


“No se trata solo de sensibilizar, sino de aplicar cambios reales que abran oportunidades para todos”, recalcó.


El proyecto contempla trabajar en conjunto con organizaciones civiles, especialistas en accesibilidad y empresarios del sector gastronómico para definir los lineamientos de implementación en los próximos meses.


               
               


               

               
               

               
               
               
