¿Tos ferina y otras enfermedades están volviendo por los anti-vacunas? Esto revelan los estudios

En 2024, la publicación académica más reconocida en el tema médico The Lancet publicó un estudio sosteniendo que las campañas de inmunización masiva han salvado 154 millones de vidas, el equivalente a 6 vidas cada minuto por cada año a lo largo de 50 años.

El estudio afirmó incluso que la campaña contra el sarampión ha tenido el mayor impacto en reducir la mortalidad infantil, al destacar que de las vidas salvadas 100 millones de ellos eran infantes .

Las vacunas contra 14 enfermedades a lo largo de 50 años han contribuido a reducir la mortalidad infantil en 40 por ciento globalmente, destacó la Organización Mundial de la Salud (OMS) al referirse a los resultados del estudio.

Incluso, el director de la OMS, Tedros Adhanom afirmó que gracias a la vacunación “no solo enfermedades como la viruela han sido erradicadas sino que la polio está cerca de y se han empujado hacia atrás las ‘fronteras de la enfermedad’ con desarrollos contra la malaria y el cáncer cervicouterino”

Las 14 enfermedades señaladas en el estudio son:

- Difteria

- Haemophilus influenzae tipo B

- Hepatitis B

- Encefalitis japonesa

- Sarampión

- Meningitis A

- Tosferina

- Enfermedad neumocócica invasiva

- Polio

- Rotavirus

- Rubéola

- Tétanos

- Tuberculosis

- Fiebre amarilla

¿Cuáles han sido las consecuencias de no vacunar?

En Estados Unidos ya se ha registrado la muerte de un menor por sarampión, quien no estaba vacunado, endureciendo las alarmas surgidas de un brote presentado el mes pasado.

Como el médico Emel Gür, miembro de la División de Pediatría Social de la Universidad turca de Estambul-Cerrahpaşa, afirmó en un artículo de 2019, los programas de vacunación buscan prevenir el contagio de enfermedades que de otra forma causarían muertes o dejarían secuelas permanentes.

Gür explicó que cada individuo no vacunado aumenta el riesgo de que recién nacidos, infantes y niños pequeños que no han recibido su esquema pueden entrar en contacto con agentes causantes de enfermedades y morir.

Lo mismo puede decirse de las personas inmunocomprometidas o vulnerables por tratamientos invasivos como la quimioterapia.

¿Cómo ha sido el rechazo contra las vacunas a lo largo de la historia?

El artículo The Anti-vaccination Movement: A Regression in Modern Medicine publicado en 2018 apuntó que el rechazo a la vacunación se remonta desde el siglo XVIII y si bien nunca ha desaparecido en distintas partes del mundo los argumentos se han basado en teología, escepticismo u obstáculos legales , como cuando en 1898 el Parlamento Británico tuvo que retirar las sanciones por no seguir las leyes de vacunación e incluso permitir a los padres que no creían en estas a dejar a sus hijos sin recibirlas.

En 1998, el movimento antivacunas que había perdiendo fuerza tuvo un golpe de suerte cuando un artículo sugiriendo que ciertas vacunas desarrollaban autismo en niños pequeños fue publicado en The Lancet y si bien luego fue desmentido, el daño ya estaba hecho, provocando que el mito se extendiera por el mundo, en especial en Europa occidental y Norteamérica.

Pronto las cifras de vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola cayeron en países desarrollados y los posteriores brotes han enfermado a decenas de personas e incluso provocado muertes.

Actualmente, en países occidentales se han fortalecido las campañas antivacunas, aún más luego de la pandemia de covid-19; Robert F. Kennedy Jr. un entusiasta político en contra de las vacunas, fue nombrado por Donald Trump como el actual encargado de la Salud en Estados Unidos y en México el desabasto de medicamentos desde el sexenio de López Obrador ha provocado brotes de padecimientos casi erradicados.