Preocupa lo que sucede en EUA, pero en México estamos vacunados contra el sarampión

Contrario a lo que sucede en los Estados Unidos, en México la población esta vacunada contra el sarampión, por lo que las autoridades de salud del Estado de Coahuila esperan que el impacto sea muchísimo menor que en la Unión Americana; en lo que se refiere al brote registrado en el Estado de Texas.

Julio Garibaldi Zapatero, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, consideró que sí es de preocuparse lo que está pasando en el vecino país con relación al brote de casos de sarampión; particularmente por la convivencia y el flujo constante de la población.

"La política de salud de nuestro país y la indicación que tenemos del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez es, que cubramos la mayor parte de los esquemas de vacunación en todas las edades", fue lo que manifestó el funcionario estatal respecto a las acciones preventivas a implementar.

Garibaldi Zapatero indicó que en México se tienen esquemas de vacunación para menores de cinco años, de cinco a 14 años, de 14 a 20 años, de 20 a 44 años, mayores de 44 años; además de señalar que están buscando que en todos los grupos de edad tengan su esquema de vacunación completa.

"Porque sabemos que esas son las enfermedades más frecuentes y nos que pueden ocasionar problemas serios. Tenemos vacuna para sarampión", fue lo que manifestó Garibaldi Zapatero.

El jefe de la Jurisdicción sanitaria 01 pidió a la población que complete con ese esquema de vacunación y finalizó, señalando que, hasta el mediodía de este viernes 28 de febrero, no se tiene reporte de algún caso de sarampión en Coahuila, sin embargo, precisó que si no se vacunan y no se ponen el refuerzo, son susceptibles de contraer la infección.