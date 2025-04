Torreón sigue siendo un municipio seguro como lo es Coahuila: diputado Felipe González

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el INEGI, Torreón ocupa el quinto lugar como ciudad más segura de México; además, la Región Laguna mantiene su posición como la sexta zona urbana más segura entre las ciudades con más de 500 mil habitantes.

Por lo anterior, el diputado Felipe Eduardo González Miranda, señaló que Torreón es una de las ciudades que gran parte de su presupuesto lo invierte en materia de seguridad.

“Hoy vemos reflejado con indicadores a la baja, con un menor indice de delincuencia y prácticamente sin delitos de alto impacto”, comentó.

Recordó que Torreón fue la quinta ciudad mas insegura del mundo, por lo que sus habitantes ya saben que es pasar por esta situaciones lamentables que los estados y ciudades vecinas están explorando.

“Están viviendo en épocas de malos gobiernos federales, gobiernos estatales y municipales donde esta MORENA, nosotros aquí en Coahuila tenemos la idea muy clara: que es trabajar en conjunto y unidos sobre el mismo rumbo”, precisó.

Añadió que Torreón a pesar de que tiene un disminución en la percepción de seguridad, se mantiene como una de las ciudades más seguras, y en ese sentido el área de oportunidad que se debe de tener es muy clara.

Resaltó que se tiene que trabajar en recuperar también esos puntos porcentuales de percepción que por incidentes también muy fortuitos que se han presentado en las ultimas semanas se ha visto afectada la percepción.

“Sin embargo hay que ser muy puntual, los hechos que se han suscitado en semanas anteriores no son hechos que influyan directamente la seguridad, estamos hablando de temas que han afectado la percepción, si, pero no la seguridad, Torreón sigue siendo un municipio seguro como lo es Coahuila”, destacó.

Aseveró que el alcalde Roman Alberto Cepeda, es alguien que apuesta gran parte del presupuesto y un pilar en su administración en el tema de seguridad; como el gobernador Manolo Jiménez, que es un hombre que sabe de seguridad, y ha sabido mejorar un modelo que ya se presumía a nivel nacional.

“El modelo de Coahuila, el modelo con la coordinación de todas las instancias de gobierno bajo un Mando Único, es un modelo que el gobernador Manolo Jimenez ha sabido mejorar en cada una de las regiones. En el Norte implementó la llegada de la Marina, en La Laguna se fortaleció con el Grupo de Reacción exclusivo de Torreón, junto con el Grupo de Reacción Laguna, que es del gobierno del estado, y esto viene a redoblar los esfuerzos para que los delitos de alto impacto no ocurran, y en ese sentido estamos contentos, hay que seguir trabajando en mejorar la percepción”, expuso.

Advirtió que las estrategias que ha implementado el alcalde han funcionado, ya que es una apuesta importante no solo cuantitativa como él dice.

Comentó que son bastantes los millones que se invierten en seguridad, es decir, que hay voluntad, y el alcalde Roman Alberto Cepeda junto con todo su equipo semana tras semana trabajan para estar al pendiente de cada uno de los indicadores bajo una premisa.

“Lo que no se mide no se puede mejorar, sino tenemos indicadores reales que podamos medir, no podemos mejorar la seguridad, en ese sentido tanto la Dirección de Seguridad Puública como todas las corporaciones en su sistema estas enlazado con el Secretariado Técnico de Seguridad para que todos los delitos que puedan reportarse y cada persona que hable al 911 o a alguno de los números de seguridad, todo se sube a plataforma y en ese sentido todo es muy transparente, en Torreón y en Coahuila si es transparente la seguridad”, puntualizó.

Aunado a lo anterior, dijo que se tiene una gran seguridad en todos los municipios, y aunque habrá municipios que no tienen esta transparencia.

“Quieren maquillar y viven una inseguridad tremenda, aquí se mide, aquí se trabaja y aquí se coordinan todos bajo un mismo esquema”, concluyó.