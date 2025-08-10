Torreón se prepara para nueva ola de calor con temperaturas superiores a los 35 grados

A partir de este domingo, la ciudad enfrentará una nueva ola de calor, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y 36 grados centígrados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las mínimas se mantendrán entre los 22 y 24 grados, lo que confirma la persistencia de un ambiente caluroso en la región. No se prevé posibilidad de lluvia en los próximos días.

El fenómeno se enmarca dentro de una serie de condiciones climáticas que afectan distintas regiones del país. Aunque la tormenta tropical Ivo se desplazará al suroeste de la península de Baja California debilitándose gradualmente, su circulación aún provocará chubascos y oleaje elevado en Baja California Sur.

Por otro lado, el monzón mexicano y una vaguada en altura sobre el noreste del país, junto con canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México , generarán lluvias intensas en estados como Sonora, Guerrero, Veracruz y Chiapas. Sin embargo, Torreón permanecerá al margen de estas precipitaciones, manteniéndose bajo condiciones secas y calurosas.

Las autoridades han emitido recomendaciones para mitigar los efectos del calor, especialmente en zonas urbanas donde el fenómeno de isla de calor puede intensificar las altas temperaturas. Se exhorta a la población a:

• Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 17:00 horas

• Mantenerse hidratado constantemente

• Usar ropa ligera y de colores claros

• No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados

• Estar atentos a los avisos oficiales y reportes meteorológicos

La onda de calor también se establece en regiones como el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas, mientras que se da por finalizada en estados como Baja California, Sonora y Oaxaca.

Con el termómetro en ascenso, Torreón se alista para enfrentar días intensamente calurosos, en los que la prevención será clave para proteger la salud de sus habitantes.