'Torreón me lo ha dado todo'; José Ganem se despide de la Secretaría del Ayuntamiento

MARIA ELENA HOLGUIN

José Elías Ganem Guerrero dio un discurso de despedida en la sesión de Cabildo de este viernes, donde aseguró cerrar este ciclo con la tranquilidad de haber buscado siempre el diálogo y el consenso con el objetivo de servir a Torreón.

Expresó gratitud al alcalde Román Alberto Cepeda por haberle dado la oportunidad de formar parte de esta administración, y dijo irse confiado porque quien asume este cargo "es un hombre íntegro y con carácter para enfrentar los retos que vienen", en referencia a Eduardo Olmos Castro, que rindió protesta ante el alcalde, Román Alberto Román Cepeda González.

"A quienes dedicaron más tiempo a criticar que a construir les digo con claridad, mientras yo trabajé por Torreón ustedes buscaron reflectores, yo me voy con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido", según expresó.

Dijo que la vocación por el servicio la aprendió en el PRI, donde se le enseñó disciplina e institucionalidad "y si algo me da fuerza es el apoyo de mis padres, de mi esposa y de mis hijos, quienes son mi orgullo y mi motor".

"Torreón me ha dado todo, por eso desde cualquier trinchera seguiré trabajando por su progreso y su gente porque más allá de un cargo, mi compromiso es con mi ciudad y es permanente", expresó Ganem Guerrero.


               
               


               

               
               

               
               
               
ayuntamiento de Torreón pepe ganem

               


