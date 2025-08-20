Torreón es segura a comparación de Durango: diputado Felipe González

Tras el presunto cobro de piso que la delincuencia organizada comenzará a hacer en la Comarca Lagunera de Durango, el diputado Felipe Eduardo González Miranda, afirmó que esta situación no ocurre en Torreón, tras el blindaje de seguridad en todo Coahuila que lleva a cabo el gobierno del estado.

En ese sentido, el legislador priista, comentó que incluso el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, siempre está al pendiente de los temas nacionales y por supuesto los regionales, y la Laguna de Durango es un tema que ocupa también a los coahuilenses.

Destacó que el gobernador en las reuniones del Consejo de Seguridad y Desarrollo Económico (CONSEDE), tiene a bien llevar de manera constante en La Laguna, y lo ha puesto en la mesa, ya que es un tema del que siempre hay que estar muy al pendiente.

“Se ha hecho una estrategia muy puntual para tener blindado a Torreón y las limitaciones de nuestra ciudad, y por supuesto de Durango con Coahuila, sin embargo si es de resaltar que hay un contraste importante en Coahuila, en Torreón hay una tranquilidad como en el resto de la ciudades, en Torreón se transita de manera segura en el día y en la noche, se percibe un ambiente de seguridad con la coordinación que se sigue teniendo entre el gobierno del Estado y el municipal, y por supuesto las instancias federales”, señaló.

No obstante, mencionó que en Durango, hay quienes de manera lamentable están cerrando, según ha visto en prensa así como declaraciones, en el caso de Coahuila se sigue trabajando para mantener al estado blindado cada quien desde su trinchera.

“Agradezco al gobernador Manolo Jiménez que tenga bien siempre contemplar también al Poder Legislativo en estas reuniones de seguridad que tienen la CONSEDE, y a mí que me toca coordinar la Comisión de Desarrollo Económico, para participar, estar al pendiente y tener información que nos ayuda también a la toma de decisiones a todos”, resaltó.

Por lo anterior, indicó que el trabajo que ha venido haciendo Federico Fernández desde la Fiscalía del Estado, e incluso desde que fue secretario de Seguridad Pública del estado, hubo seguridad en el estado, los mandos que llegaron a Torreón llegaron a reforzar.

“Es algo muy importante, y esa coordinación es la que debemos de valorar. Hoy precisamente venía escuchando las noticias y las declaraciones del alcalde, donde seguirán haciendo enroques en el municipio, con la voluntad y el compromiso de seguir en coordinación total con el gobernador para bien de las y los coahuilenses, que es lo Más importante”, concluyó.