Torreón celebra la música

El 21 de junio, Torreón vibró en los diferentes recintos gastronómicos con Make Music Day México, un evento que reunió a amantes de la música en un ambiente festivo. Desde las 17:00, el público disfrutó de propuestas de rock, country y blues con Emmanuel, Four of a Kind, The Mercy Hillers, Luis Rivera y Carlos Silos.

La conexión entre los asistentes y el disfrute de la música en vivo fueron el alma de la jornada, que se convirtió en una auténtica celebración comunitaria.