Torreón busca certificación internacional de CALEA

El Municipio busca obtener la certificación de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), cuyos representantes acudieron a la reunión semanal en la que se revisan los índices delictivos y se ajustan estrategias para su atención.

El alcalde, Román Alberto Cepeda resaltó que se mostró el modelo de seguridad a los representantes de dicha comisión, el cual, dijo, encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas y se le da seguimiento a nivel municipal.

“Es un esfuerzo compartido que encabeza el gobernador y que nosotros le damos seguimiento aquí en la parte de Torreón, hay que seguir construyendo, los retos son diarios, semanales y cada mes, y así habremos de seguir haciendo con la coordinación de todos los órdenes de gobierno”, dijo en torno a la estrategia y las evaluaciones de casas encuestadoras que ubican a ésta como una de las ciudades más seguras del país.

Destacó la importancia de obtener la acreditación en diversas áreas del rubro de seguridad; señaló que cada municipio de la entidad presenta dinámicas distintas que requieren estrategias puntuales.

El edil reafirmó el compromiso de la mano del gobernador, para que la Policía Municipal de Torreón cuente con los más altos estándares de calidad, trabajando siempre de forma cercana, profesional y confiable con la ciudadanía.

Señaló que se invitó a los representantes de CALEA, quienes previamente estuvieron en la Policía Municipal, “los invitamos para que vean el mecanismo, ellos traerán sus mediciones y a nosotros nos ocupa estar preparados para cualquier tema para que Torreón esté siempre a la vanguardia”, indicó.

En la reunión semanal, el presidente municipal también pidió a las corporaciones estar atentas y redoblar esfuerzos durante los próximos eventos que habrá en Torreón como es el Coahuila 1000, el próximo viernes, para el cual se han tenido diversas reuniones previas en conjunto con todos los órdenes de gobierno en materia de seguridad, y los municipios involucrados.

Torreón recupera más vehículos de los que se roban

Sobre los dos casos de robo de vehículo, uno de éstos con violencia registrados en la ciudad, el alcalde Román Alberto Cepeda dijo que la ciudad tiene uno de los índices más altos de recuperación de vehículos, por delitos que se cometen en otras entidades.

Sostuvo que la ciudad mantiene uno de los menores índices de robos y el mayor en recuperación de vehículos que se roban en otras entidades, a través de la inteligencia con las cámaras de video vigilancia y el empate de datos con las corporaciones de otras ciudades en las que se cometen estos ilícitos.

El alcalde dijo que los indicadores de delitos en general siguen a la baja y situaciones como las señaladas, hacen que algunos de éstos se incrementen en porcentaje, ante lo cual hay que estar atentos y mantener el intercambio de información, que permite elaborar mapas de calor sobre dicha incidencia y ajustar la estrategia de vigilancia.