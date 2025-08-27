Deportes Santos Laguna Checo Pérez Algodoneros del Unión Laguna Julio César Chávez Jr. Liga MX

Inedec

Torneos estatales para los jóvenes

En conferencia de prensa, en Saltillo, fueron dados a conocer estos dos certámenes que buscan alejar a jóvenes de las drogas. (Especial)

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) realizará dos magnos eventos deportivos como parte del programa “Vive Libre, Vive sin Drogas”, que encabeza el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

TORREÓN Y SALTILLO

Antonio Cepeda Licón, director del Inedec, presentó los dos proyectos deportivos como parte del eje de prevención en el que se divide este programa; enfatizó en que el deporte es la primera herramienta de prevención y acercamiento con las niñas, niños y jóvenes, en la lucha contra las drogas. El primer evento deportivo presentado por el Inedec es un torneo de futbol 7 denominado “Copa de Campeones: Vive Libre, Vive Sin Drogas”, el cual está enfocado a jóvenes de educación secundaria y que se dividirá en tres etapas: la municipal a realizarse del 17 al 24 de septiembre; la regional que se efectuará del 25 de septiembre al 4 de octubre y la estatal que se llevará a cabo el 10 de octubre.

La etapa final de este primer gran torneo tendrá como sede las instalaciones del Territorio Santos Modelo, en Torreón, se disputará en la rama varonil y también en femenil.

El segundo magno evento deportivo son los Urban Games 2025, una competencia multidisciplinaria que abarcará el skateboarding, el roller y el ciclismo BMX; este certamen se efectuará el próximo 20 de septiembre en el skatepark TRC de Torreón. Los Urban Games tendrán un concierto de rap y hip-hop, además de una feria de emprendimiento, con el fin de impulsar la cultura urbana en este combate contra las drogas, aprovechando que estos deportes son parte de esa cultura.


               
               


               

               
               

               
               
               
